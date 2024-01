El Espanyol, entre los más populares de España en TikTok

El RCD Espanyol sigue creciendo en redes sociales. El club blanquiazul presume, en su página web oficial, de los datos obtenidos durante diciembre de 2023 en una de sus redes predilectas, TikTok. Un estudio publicado por la Deportes&Finanzas revela que el conjunto catalán está entre los 10 clubes de España con más visualizaciones en la red social.

En total fueron casi 11 millones de visualizaciones las que recibió el club durante el último mes del año. Su cuenta de TikTok no ha parado de crecer y ya acumula 3.5 millones de seguidores y 12.4 millones de me gustas. El vídeo con los últimos goles de 2023 fue el más visto de diciembre, con casi dos millones de visualizaciones.

En la tabla destaca también el FC Barcelona, que suma 153 millones de visualizaciones y arrasa al Real Madrid, segundo con 104 millones. Cádiz (37.1M), Real Sociedad (34.3M) y Atleti (20.9M) completan el Top5.