Pol Lozano: "Es un partido trascendental"

El centrocampista del Espanyol Pol Lozano afirmó este miércoles que el partido contra el Racing de Ferrol de este sábado es "importante, trascendental" y se mostró consciente de la fortaleza del anfitrión en su estadio, que no ha perdido en casa este curso.

El canterano, en rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, insistió en que el bloque "tiene las cosas claras para sacar los tres puntos".

Respecto a las asignaturas pendientes del equipo, el catalán confesó que les ha faltado "mucho defensivamente" y esto afecta al "balance" de los partidos.

El jugador explicó que, aunque suene "a tópico", la receta es "trabajar cada día" y ser "autocríticos" para evolucionar: "La posición en la que estamos no es la que queremos, pero nos permite seguir creciendo. Cada fin de semana nos jugamos los tres puntos como si fuera una final y el último tramo es el más importante".

Pol Lozano no encendió las alarmas y se mostró convencido de que contra el Racing de Ferrol conseguirán "los tres puntos", pese a no esconder la dificultad del rival. "Va segundo y hace mucho que no pierde en su casa. Juega bien, tiene un buen entrenador y grandes futbolistas, pero nosotros somos el Espanyol", resumió.

En el plano individual, el centrocampista aseguró que está feliz, pese a añadir que su rendimiento "puede mejorar muchísimo". En cualquier caso, el blanquiazul puso el foco en el equipo: "Tenemos que hacer uno o dos pasos adelante, hacer autocrítica y mejorar nuestro nivel".