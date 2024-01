Adrián González deja el Espanyol para irse con Jonatan Giráldez

Noticia inesperada en el RCD Espanyol. Adrián González ha anunciado que dejará de ser entrenador del equipo femenino espanyolista para poner rumbo a Washington donde se unirá al proyecto de Jonatan Giráldez. El club no ha podido hacer nada con el pago de la cláusula, aunque han confirmado que ya tienen sustituto.

El entrenador ha compadecido ante los medios de comunicación para anunciar su decisión: "He convocado esta rueda de prensa para anunciar que no continuaré como entrenador. Es una decisión inesperada, he tenido que tomarla con muy poco tiempo. Los motivos son que he recibido una propuesta profesional de otro club -el Washington Spirit- que en este momento de vida me encaja para seguir creciendo como profesional y persona", ha confirmado.

Adrián González ha lamentado que la decisión se tome en mitad de la temporada: "El timing no es el que hubiese deseado, siento dolor e incomodidad por el cómo y el cuándo pero no he tenido margen para poder decidir, he intentado alargarlo pero no ha habido opción. En ocho temporadas he tenido la suerte de trabajar con muchos profesionales, grandísimas personas... todo es gracias el club".

Dolors Ribalta, directora de Fútbol Femenino del Espanyol, ha agradecido el trabajo del preparador estos meses: "Te agradecemos que el equipo haya crecido bajo tu liderazgo, dejas un legado importante que vamos a aprovechar. Confiamos en las jugadoras, sabemos que todas daréis un paso adelante en esta situación", ha explicado.

El club, por su parte, ha anunciado a Juan Ignacio Ibarra como nuevo técnico del primer equipo femenino. El hasta ahora segundo entrenador de Adrián González tomará ahora las riendas del equipo espanyolista, que espera continuar con el legado de su anterior preparador.