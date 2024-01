Garagarza: "El Espanyol no es un club de Primera"

Fran Garagarza, director deportivo del RCD Espanyol, ha analizado la actualidad del equipo perico en una extensa entrevista al pódcast 'Arquitectos'. El dirigente espanyolista sigue trabajando en absoluto hermetismo en este mercado de fichajes, aunque ha desvelado alguna de las claves de su equipo para esta segunda mitad de la temporada.

Garagarza asumió el cargo de director deportivo del equipo espanyolista este pasado verano. El dirigente de Motrico puso en pausa su andadura en Inglaterra con el Wolverhampton para llevar la gestión de un equipo de la entidad del Espanyol con el objetivo de conseguir el ascenso a final de temporada.

El director deportivo explica su decisión: “Era algo que tenía pensado, el Espanyol es un transatlántico, un club grande con mucha estructura y mucha gente trabajando. Se trata de un equipo de mucho arraigo, es muy grande. Si logramos ser humildes en el día a día podremos superar la igualdad de la categoría, la dificultad, equipos a los que crees que vas a ganar sin correr...", explica.

No me vale decir que un somos club de Primera jugando en Segunda, no somos un club de Primera. Nosotros somos un club de Segunda que ha estado en Primera y que ha bajado dos veces en cuatro años Fran Garagarza — Director deportivo del RCD Espanyol

Fran Garagarza ha advertido sobre los peligros de una mentalidad equivocada: "No me vale decir que un somos club de Primera jugando en Segunda, no somos un club de Primera. Nosotros somos un club de Segunda que ha estado en Primera y que ha bajado dos veces en cuatro años. Hemos de lograr ser humildes, es la realidad de Segunda, no por llamarnos Espanyol vamos a ascender, se hace con esfuerzo, implicación y hambre", explica.

El dirigente tomó la arriesgada decisión de prescindir de Luis García para traer a Luis Miguel Ramis en mitad de temporada. Garagarza explica sus motivos: "Es un entrenador con experiencia y conoce la categoría. En el día a día es un entrenador muy exigente, de máxima dedicación, trabajador, humilde", se explica.

Sobre las complicaciones de la categoría, Garagarza ha sido claro: “Hay máxima igualdad, quedan dos partidos para que acabe la primera vuelta y se están viendo cosas de igualdad, de dificultad para poder sumar, la distancia entre equipos son mínimas. El Eldense nos quitó dos puntos aquí y mereció quitarnos tres, ganamos in extremis al Amorebieta, el Huesca nos debió haber ganado… ahí están los puntos”.