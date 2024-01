Bordalás: "El Sevilla es un experto en eliminatorias, las rachas aquí no sirven"

José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este lunes que afrontan la eliminatoria de octavos de final contra el Sevilla con "máximo respeto" y advirtió que el conjunto hispalense, pese a la mala racha que atraviesa en Liga, es "experto en este tipo de eliminatorias", por lo que prevén un duelo "muy difícil".

El Getafe, tras eliminar al Espanyol en dieciseisavos, debutará en su estadio en la presente edición de la Copa frente al Sevilla, que espera olvidar sus penas ligueras en la competición. Será la tercera vez que se enfrenten en la Copa. Las dos anteriores fueron en la final de 2007 y las semifinales en 2010 y en ambas con resultados favorable al conjunto hispalense.

"Estamos muy ilusionados porque es una competición muy atractiva con el nuevo formato. Ha sido un acierto. Las rachas y todo lo anterior no sirven. El Sevilla es un gran equipo, experto en eliminatorias. No hay que irse muy lejos. La temporada pasada estaban en un momento complicado en Liga y eliminaron al Manchester United y acabaron ganando la Liga Europa. Es uno de los mejores equipos, sin duda", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

"Aquí no vale la situación o lo que se haya cosechado antes. Esto es a partido único y hay que dar el cien por cien para pasar. Máximo respeto porque tenemos un partido muy difícil y lo hemos preparado a conciencia para pasar de ronda", señaló.

El técnico del Getafe declaró que este duelo es "una oportunidad" por jugar en casa. "La ilusión de la afición la debemos corresponder con trabajo y buenas prestaciones. El equipo esta concienciado de que es importante", añadió.

El entrenador del Sevilla es Quique Sánchez Flores, último técnico del Getafe antes del regreso de José Bordalás al club azulón el pasado curso. "Me he enfrentado a Quique en varias ocasiones y diferentes equipos. Los dos estamos centrados en el trabajo. Ambos queremos ganar, sacar el máximo rendimiento y sin más", confesó el técnico azulón, que no dio pistas sobre el once que presentará en el Coliseum.

"Intento sacar el equipo más competitivo para acertar. Todos los jugadores son importantes, jueguen de inicio o salten desde el banquillo, y mañana veréis el once más competitivo", apuntó. Bordalás también habló de los dos refuerzos que ha acometido el Getafe en este mercado de invierno, los centrocampistas Yeyu Santiago e Ilaix Moriba.

"Los fichajes son opiniones de todos. A Ilaix lo tuve media temporada en el Valencia, Yeyu llegó a debutar conmigo, es muy joven y una apuesta de futuro. Es una decisión consensuada y un fichaje del club", concluyó.