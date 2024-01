Greenwood: "Va todo bien, me he adaptado bastante rápido"

Mason Greenwood, delantero inglés de 22 años que actualmente se encuentra en las filas del Getafe, consideró que se ha adaptado "bastante rápido" a su actual club, al que llegó el pasado verano como cedido procedente de las filas del Manchester United.

"Va todo bien, me he adaptado bastante rápido. Los compañeros me han acogido muy bien y estoy muy feliz desde que llegué tanto en los entrenamientos como en el terreno de juego", señaló tras recoger el premio que le reconoce como el Jugador Cinco Estrellas del mes de diciembre, un premio impulsado por la cervecera Mahou y que se decide con los votos de los seguidores.

"Agradezco a los fans que me han votado. Los aficionados significan mucho para mí, mi mejor recuerdo aquí es cuando marqué mi primer gol en este estadio. Significó mucho para mí el apoyo de la afición. También en los entrenamientos a puerta abierta sientes su apoyo. Para nosotros son un jugador más en el campo", indicó.

Su equipo se mide ahora al Sevilla: "Será un partido duro. Ya jugamos contra ellos esta temporada, pero ahora tienen un nuevo entrenador y es posible que hayan cambiado su forma de juego. Pero tenemos que estar centrados en nosotros mismos, tenemos una semana para entrenar y esperamos llegar bien al partido".

Por otro lado habló de la opción de acceder a puestos europeos: "Sabemos que la posibilidad está ahí. El entrenador nos recuerda, y siempre tenemos en mente, que tenemos que ir partido a partido. Pero ese es el objetivo final que queremos conseguir".