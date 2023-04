Upamecano, en el ojo del huracán

El central francés cometió varios errores de bulto que costaron, entre otros, el 2-0 del Manchester City 'SPORT1' habló de "error flagrante" y 'BILD' apuntó que fue "un regalo en la construcción"

Dayot Upamecano no debe haber pasado buena noche. Su Bayern cayó en el Etihad con total merecimiento, la delantera del City pasó por encima de la zaga bávara y él quedó retratado en más de una ocasión. De hecho, un error grosero suyo en una salida de balón que no tenía malicia alguna derivó en el 2-0 que minó y de qué manera la moral del tanque rojo.

No perdió el Bayern por Upamecano, pero desde luego que no salió bien parado del partido. La prensa, Tuchel e incluso algún compañero no han dudado en tirarle algún 'dardo'. 'SPORT1' habló de "error flagrante" en el 2-0, 'BILD' apuntó que fue "un regalo en la construcción", su técnico indicó que “cometió algunos, muchos, demasiados errores. Hoy tuvo dos o tres situaciones en las que le faltó un poco de concentración. Tomaba decisiones con mucho riesgo" y Kimmich apuntó que "duele que hayamos sido nosotros mismos los que hayamos permitido que se nos escape el partido".

Su actuación, eso sí, fue más allá del error. Dejó la sensación de ser un flan atrás y un mar de inseguridades, el único sentimiento que nunca puede dejar ver un central, y se le vio terriblemente mal en salida de balón. Forzó muchas de las contras citizens con sus imprecisiones atrás y a punto estuvo de regalar otro gol con una cesión atrás que, por suerte para el Bayern, tan solo fue un córner.

El regalo a Grealish que terminó siendo el 2-0 del Manchester City no fue más que la culminación de una noche terrorífica en el Etihad Stadium. Ya ha tenido que soportar muchas críticas desde que firmó por el conjunto bávaro por su tendencia al fallo. Parece que no se va a librar de ellas tan fácilmente. El Bayern está muy cerca del 'KO'.