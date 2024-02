Luis Enrique: "Este resultado no nos relaja"

El PSG golpeó primero ante la Real Sociedad en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League con los tantos de Kylian Mbappé y Bradley Barcola. El equipo de Luis Enrique cumplió con el pronóstico y se encuentra un paso más cerca de pasar de eliminatoria.

Al finalizar el encuentro, el técnico asturiano valoró el gran partido que realizó la Real Sociedad y confesó haber sufrido: "Madre mía, tenía muchas ganas de jugar ante un equipo español y casi nos la lía. Felicitar a la Real y a Imanol porque han competido muy bien. Han venido a París contra un equipo como nosotros con tantas individualidades y han merecido marcar, han presionado, han tenido el balón..."

Pese al trabajo de los 'txuri-urdin', Lucho reconoció que "en la segunda parte hemos mejorado, hemos generado más problemas, hemos podido presionar en campo rival y nuestros jugadores tienen mucha calidad y son determinantes".

El PSG anotó el primer gol a la salida de un saque de esquina que la Real defendió con uno menos por la lesión de Hamari Traoré. Sobre esto, el entrenador español manifestó que "hemos aprovechado la estrategia y nos ha permitido adelantarnos ante un rival que domina este registro".

Al ser preguntado por cómo afronta el partido de vuelta, Luis Enrique manifestó que no será para nada sencillo: "La Real tiene un resultado adverso y va a ser muy difícil seguro. Este resultado no nos relaja, la primera parte va a estar en nuestra mente, si no, vamos a sufrir e incluso nos pueden eliminar".