¿Por qué no hay Champions hoy y cuándo se juega la última jornada de la fase liga?

La Champions League se adentra de lleno en su fase final. Esta semana, el grupo inicial de 36 participantes afronta el primer corte de la competición, en el que se determinará quién accede directamente a octavos de final, quién disputará los play-offs y quién quedará eliminado.

El revolucionario cambio de formato aplicado desde la edición anterior propicia que, de los 36 equipos que participan en la competición, sólo 8 puedan acceder directamente a octavos. Otros 16 se jugarán las plazas restantes en un play-off, mientras que los 12 últimos clasificados quedarán eliminados de manera directa.

A excepción del Villarreal, ya eliminado de la competición de forma matemática, el resto de representantes españoles afrontan una última jornada crucial para sus respectivos intereses. Barça, Real Madrid y Atlético buscarán el acceso directo a octavos, siendo los rojiblancos quienes lo tienen más complicado, mientras que el Athletic Club peleará por acceder al play-off.

Lewandowski acabó con su sequía goleador en la Champions League en Praga / EFE

Tanto en el actual formato como en el anterior, los partidos de las diferentes jornadas de la Champions League acostumbran a dividirse en dos días: martes y miercoles. Sin embargo, la última jornada de la fase liga presenta una particularidad, y es que ninguno de los partidos que la componen están programados para hoy martes 27 de enero.

¿Por qué no se juega la última jornada de la Champions League hoy martes?

El motivo por el que no hay partidos de la Champions League programados para hoy martes 27 de enero responde a la voluntad de la UEFA de unificar la última jornada de la fase liga, en la que la mayoría de equipos participantes llegan con algo en juego, para evitar que estos conozcan su destino antes de salir a escena.

De este modo, la última jornada de la fase liga de la Champions League se disputará en formato unificado, con los 18 partidos que la componen programados para este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (CET).