Pellegrini sigue sin dar con la tecla en los derbis

El derbi sevillano no es un partido cualquiera. Un encuentro que detiene la capital andaluza durante 24 horas y divide Sevilla en dos. El partido del domingo se presentaba para el Betis como un partido clave para sus aspiraciones europeas. Pudo llevárselo un Betis que tuvo las más claras ante un Sevilla que resistió con un Ramos imperial en defensa (1-1). Con el empate a uno en el marcador, ya son cuatro derbis consecutivos que terminan en tablas.

Por lo que respecta a Pellegrini, el ingeniero sigue batiendo récords positivos con el Real Betis. Su figura no tiene debate en la ciudad de Sevilla y se ha convertido, por méritos propios, en uno de los mejores técnicos de la historia del club verdiblanco. Pero en uno de los partidos más especiales para la parroquia verdiblanca no ha estado acertado. Desde que es entrenador del Betis, ha disputado un total de nueve enfrentamientos ante el Sevilla. Sus estadísticas en estos encuentros no es positiva.

Es estos partidos, ocho han sido en LaLiga y uno en Copa del Rey. En el campeonato regular, el chileno aún no ha podido lograr los tres puntos ante el eterno rival, ya sea en el feudo verdiblanco o en el Sánchez Pizjuán. Cinco empates y tres derrotas es el balance desde que en la temporada 2020/21 apostara por el proyecto bético.

El único duelo en que los béticos se impusieron a los sevillistas fue en los octavos de final de Copa de la temporada 21/22, año que el Betis ganó el trofeo. En ese encuentro se impusieron al Sevilla en un derbi más que polémico. Fue en el Villamarín, cuando el partido estaba empatado a uno y un aficionado lanzó un palo que impactó en Jordán. El partido se suspendió tras la negativa sevillista a reanudar el encuentro y continuó su juego el día siguiente a puerta cerrada. El partido terminó 2-1 y lo que sucedió a continuación ya fue historia.

Oportunidad perdida

El derbi de este domingo se presentaba como una oportunidad única para Pellegrini. El Real Betis llegaba el encuentro con dos victorias consecutivas y con la lucha por plaza europea al rojo vivo. Por parte del conjunto de Nervión, pese a una clara mejora de juego y resultados desde la llegada de Quique Sánchez Flores, su único objetivo en el derbi era darle una alegría a su afición.

Pero los derbis no entienden de dinámicas. Un encuentro en el que el Betis era el claro favorito y tuvo las más claras del encuentro, pero, aun así, nadie pudo llevarse los tres puntos. Ya son cuatro derbis consecutivos en el que las tablas en el marcador se han impuesto y, con el de este domingo, un nuevo derbi en el que Manuel Pellegrini sigue sin dar con la tecla.