La Fiorentina no podrá retener a Arthur por motivos económicos

Arthur Melo ha vuelto a recuperar su mejor nivel en la Fiorentina. El futbolista brasileño llegó cedido por parte de la Juventus al equipo 'viola' en el pasado mercado de fichajes con la intención de reencontrarse tras un curso marcado por una grave lesión en el Liverpool. Y lo ha logrado.

El ex del Barça ha vuelto a demostrar que es un futbolista de primer nivel. Arthur se ha adaptado a las mil maravillas al alegre fútbol que propone Vincenzo Italiano con su capacidad para ser la 'brújula' del equipo, el dominio de balón y su inteligencia para filtrar pases.

Más allá de la inmensa calidad que le atesora, el mediocampista brasileño también ha mejorado en la generosidad y sacrificio defensivo necesario en el fútbol de élite. Además, con más de 40 encuentros disputados, Arthur ha dejado totalmente atrás los problemas físicos

Ahora, con tres partidos restantes en la Serie A y la final de Conference League en el horizonte, el futuro de Arthur podría estar lejos de Florencia. La Fiorentina estaría encantado con volver a contar con el futbolista brasileño por su excelente rendimiento, pero económicamente no podría asumir una ficha que en estos momentos se reparten entre Juventus (60%) y la propia Fiorentina (40%). Por ello, la 'Fiore' no ejercerá la opción de compra contemplada en la cesión.

De esta manera, aunque el deseo del equipo violeta sea el de retener al futbolista, todo parece indicar que Arthur no seguirá la temporada siguiente en la Fiorentina. No obstante, tras la gran campaña que ha completado, no le faltarán propuestas en el fútbol europeo al brasileño.