Xavi: "Lo de los árbitros lo ve hasta un ciego"

La comparecencia de Xavi Hernández ante los medios de comunicación para analizar la visita de este sábado a Mendizorroza (18.30 horas) ha venido marcada por la larga entrevista concedida por el presidente del Barça, Joan Laporta, en RAC-1. Y uno de los principales titulares que ha dejado el máximo mandatario blaugrana es en referencia a la presión que el Real Madrid está ejerciendo sobre el estamento arbitral jornada tras jornada a través de su canal de televisión oficial, Real Madrid TV.

Laporta ha calificado la actitud de Madrid TV como "una vergüenza" y se volvió a mostrar perplejo de que ni el Comité Técnico de Árbitros ni la RFEF actúen. No es la primera vez que el presidente del Barça denuncia esta situación. Tras la escandalosa actuación del VAR en el Real Madrid-Almería, Laporta aseguró que la competición estaba adulterada.

Xavi también se ha referido en más de una ocasión a los vídeos que Real Madrid TV elabora para señalar al colegiado antes y después de cada partido. Y ayer volvió a ser interrogado sobre el asunto. Xavi secundó punto por punto las reflexiones que horas antes había hecho su presidente.

"Ya dije que no me gusta que condicionen a los árbitros, pero lo siguen haciendo cada semana", reiteró Xavi sobre los videos de Real Madrid TV: "Los árbitros van a pitar condicionados. Tampoco nos ha ayudado el 'caso Negreira', pero con eso hemos de competir. Comparto al cien por cien las palabras del presidente. Es una realidad y no podemos engañar a los barcelonistas".

Resumen, goles y highlights del Real Madrid 3 - 2 Almería de la jornada 21 de LaLiga EA Sports

El entrenador del Barça volvió a pedir a la RFEF y a LaLiga que tomen cartas en el asunto: "No soy el presidente de la Federación ni el presidente de la Liga, pero me sorprende una barbaridad que permitamos esta situación, porque altera la competición por completo. Pasa semana tras semana".

Xavi se refirió a unas declaraciones recientes del entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone, tras oír los audios de las conversaciones que los árbitros mantiene con el VAR, en los que se evidencia que desde la sala VOR se dirigen las decisiones arbitrales siempre en la misma dirección: "Lo que está ocurriendo lo ve hasta un ciego. El Cholo Simeone lo dijo el otro día, que no somos tontos. Lo está viendo todo el mundo, pero sois los medios de comunicación los que lo tenéis que decir".