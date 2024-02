Laporta: "El Madrid está haciendo un ejercicio de cinismo inaceptable"

Joan Laporta se ha mostrado muy crítico con el Madrid y Florentino durante una entrevista al programa 'El món a RAC1'. El mandatario azulgrana ha denunciado la mano del club blanco en la extensión del proceso de instrucción del Caso Negreira.

"El Madrid no se está portando bien, hacen un ejercicio de cinismo que no es aceptable. El juez Joaquín Aguirre ha extendido el proceso de instrucción a instancias del Real Madrid, como se contempla en el procedimiento. Llevan un año que no encuentran nada, se ha demostrado que no hemos comprado árbitros y prolongar una instrucción tiene un límite", empezó diciendo.

"Antes de que hiciera el año, uno de los que comparecen, es en este caso el Real Madrid, que durante 70 años han controlado los presidentes de los árbitros, y no lo aceptamos. Con Florentino no hablo desde la Supercopa, de esto no hablamos todavía porque no sucedió, sí hablamos de la Superliga", explicó.

El presidente azulgrana también se ha mostrado muy crítico con el papel de Real Madrid TV. "Lo que hace Madrid Televisión es una vergüenza. Si tienen decencia, no entiendo cómo pueden hacerlo. El Comité de Árbitros, la Federación, deberían actuar. Por esto extienden la extensión del procedimiento de Negreira para presionar. Lo del Almería fue una vergüenza que vio todo el mundo. Sin embargo, ellos dicen que los árbitros ayudan al Barça. Estoy muy enfadado por esto".