Las redes cargan contra Aitana por mentir en 'El Hormiguero'

La reciente visita de Aitana a ‘El Hormiguero’ para presentar y promocionar su último sencillo, ‘AKUREYRI’, un proyecto en el que ha colaborado con Sebastián Yatra. Además, también contó anécdotas sobre su gira actual, ‘Alpha Tour’ y anunció la incorporación de un segundo concierto en el Santiago Bernabéu. Dicho esto, uno de los momentos que ha desatado el furor en las redes sociales llegó más adelante, con un comentario de la cantante.

Y es que, poco después de comenzar la entrevista Aitana confirmó que había añadido una nueva fecha a la gira. Este acto ha resultado polémico, ya que la cantante había afirmado reiteradamente que sólo iba a haber una fecha, dando mayor exclusividad al evento. Al explicar lo sucedido dijo lo siguiente: “Yo dije que no, que quería que fuese una fecha única, que fuese especial. Pero llevo 6-7 meses de mi vida que la gente que me para por la calle me dice si voy a sacar un segundo Bernabéu”.

A pesar de esta justificación, muchos de sus fans han expresado su enfado y desconcierto en redes sociales. El principal problema para muchos es el hecho de que, tras haber invertido en la primera fecha que fue anunciada debido a que iba a ser “única y especial”, este nuevo evento le resta exclusividad y valor. Los comentarios en redes sociales no han parado de llegar, con algunos criticando duramente la acción, mientras que otros tantos la defendían.

“¿Quién miente más? Un hombre o Aitana diciendo que el Bernabéu iba a ser fecha única” o “pues a mí que Aitana anuncie un segundo Bernabéu me parece brutal” fueron algunos de los tuits que llegaron poco después del anuncio. Así, queda claro que los fans de Aitana están divididos, ya que, si bien muchos se alegran de poder ir a verla en esta nueva fecha, otros tantos se sienten engañados debido a la supuesta exclusividad del primer concierto.