La rueda de prensa de Xavi, en directo

Las palabras de Laporta

"Si no se cumplen los objetivos, tendré que irme. Lo dice el presidente y le pasará al próximo entrenador. Cuando llego cumplimos el objetivo, incluso con opciones de luchar por la Liga, el segundo es muy bueno, pero en el tercero no estamos cumpliendo las expectativas. No soy ninguna excepción. Dependo de los resultados. Lo que dice el presidente es lo que dije hace mes y medio y por eso he decidido irme. No me voy por la prensa ni por la salud mental, me voy porque los objetivos y las expectativas no se cumplen. Soy culer y creo que el equipo necesita un cambio de rumbo, por bien del club"