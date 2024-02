Xavi: "No me voy ni por la prensa ni por la salud mental"

A pocas horas del encuentro ante el Alavés, Xavi Hernández aclaró de nuevo los motivos que lo han llevado a tomar la decisión de dejar el Barça en junio. El técnico subrayó que está convencido de que el equipo "necesitaba un cambio de rumbo" pero que en ningún caso se marcha "ni por la prensa ni por la salud mental".

"No me voy por la prensa ni por la salud mental, me voy porque los objetivos y las expectativas no se cumplen. Soy culer y creo que el equipo necesita un cambio de rumbo, por el bien del club. El proceso de ser entrenador del Barça no compensa", señaló.

"Pienso que en el día a día no compensa. He visto sufrir a entrenadores incluso ganando. Por eso el otro día pedía una reflexión. Hablé con Arrasate y me dijo: 'yo disfruto de lunes a viernes'. Pues yo no", admitió.

"Esa es la gran diferencia. En otros países seguro que se disfruta la profesión. Eso es lo que le dije al presidente y es lo que digo aquí. Siempre he sido honesto y tengo la impresión de que el 30 de junio tiene que haber un cambio de rumbo". Xavi incluso puso el ejemplo de Luis Aragonés, el técnico que, reconoce, ha sido la gran influencia de su carrera. "He visto entrenadores sufriendo, incluso ganando la Champions, planteándose irse. Con Luis Aragonés adquirí una buena amistad. El linchamiento que sufrió fue inhumano e injusto y acabó ganando la Eurocopa. A mí se me ha criticado desde el primer minuto, pero no me voy por eso. No las comparto, pero es el Barça. El equipo necesita un cambio de rumbo".

El técnico cambió el tono cuando le preguntaron si se había cansado del fútbol. Fue entonces cuando mostró su cara más socarrona: "No estoy cansado del fútbol ni de vosotros. Ni es por salud mental. ¡Estoy muy bien! No es por la crítica. Siento que debo irme el 30 de junio. Pienso que es lo mejor para el club. Seguiré viendo fútbol, yendo al Camp Nou, jugando al Comunio... el fútbol es mi vida y mi pasión", apuntilló.

El técnico no cree que haber pasado solo por Qatar antes de coger el banquillo del Barça le haya perjudicado. Xavi aseguró que ya vivió situaciones parecidas en su anterior etapa. "Son los mismos problemas de gestión, de imponerte en el juego. Lo hemos conseguido en ocasiones, pero en este tramo de temporada no. Hasta octubre la evolución era buena. En Qatar también me ocupaba del calendario y de los refuerzos. Nos ha faltado continuidad en el juego para evolucionar más".

Tras la ajustado victoria ante Osasuna, habrá que ver ahora la respuesta del equipo ante el Alavés. "Me espero un partido parecido al de Montjuïc. Hay que minimizar sus contras, pero tienen jugadores muy rápidos. Hay que atacar bien, pero estar muy atento tras pérdida de balón, porque en casa nos costó mucho".

Vitor Roque y Lewandowski

A Xavi le preguntaron por el brasileño, la gran irrupción ante Osasuna con un gol que dio la victoria. El técnico mostró cauto con Roque y recordó que todavía tiene que coger el tono físico. "Viene de una lesión larga y ha mejorado su condición física. El gol le permitirá liberarse, pero hay que ir con cautela porque aún necesita minutos para coger su mejor condición", señaló.

El que apunta a seguir siendo titular es Lewandowski, que a pesar de haber perdido chispa, mantiene la mejor actitud para darle la vuelta a su rendimiento. "Lewandowski es ejemplar. Entrena, me pide cómo puede ayudar. Lo que ha dicho es lo que siente físicamente y le tenemos que ayudar. Debemos nutrirle de balones y que pueda mantener la posición. Con la edad, la chispa es menor, por eso tienes que jugar con otra mentalidad. El está abierto a mejorar".