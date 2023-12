La sorprendente confesión de Pablo Torre tras el Barça-Girona

Pablo Torre fue uno de los nombres más destacados de la semana del Barça - Girona, y eso que el cántabro, propiedad del FC Barcelona, no pisó el césped del Estadi Olímpic Lluís Companys.

El jugador, cedido al Girona de Míchel hasta final de temporada, no pudo jugar contra sus excompañeros por la cláusula del miedo que añadió el Barça en el contrato de cesión que negoció con el equipo gironí, algo que el club azulgrana no pudo añadir en el de Eric Garcia y que Xavi criticó en la rueda de prensa previa al partido.

Aunque no se vistió de corto, los medios no perdieron de vista los pasos de Pablo Torre. De hecho, las cámaras de 'El día después' de Movistar + captaron una imagen que no gustará ni a Xavi ni al barcelonismo.

El jugador, con el partido ya finalizado, se abrazó a su actual compañero en el Girona Miguel Gutiérrez, autor del segundo gol de los visitantes, y le dijo al oído: "Miguel, hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien en un partido".

La confesión de Pablo Torre ya se ha hecho viral y ha corrido como la pólvora en las redes sociales con reacciones de todo tipo, desde los que entienden la euforia tras el triunfo de su actual equipo hasta los que aseguran que no perdonarán su gesto cuando regrese al Barcelona.