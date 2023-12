Míchel Sánchez: "No estamos al mismo nivel que el Barça"

El técnico del Girona aseguró que ganar el derbi de este domingo en Montjuïc "sería una sorpresa total" y confesó que tendrá muy presente la derrota ante el Real Madrid El madrileño considera "normal" que Xavi no quiera que juegue Eric Garcia y la cláusula del miedo con Pablo Torre

Míchel Sánchez, técnico del Girona, aseguró que ganar al Barcelona en el derbi Montjuïc este domingo sería "una sorpresa total" y recordó que "pocos rivales" afrontan el encuentro ante los azulgranas pensando que son favoritos.

Pablo Torre, Eric y la cláusula del miedo

"Nosotros somos un equipo muy, muy humilde y no estamos al mismo nivel, ni en cuanto a estructura, ni en cuanto a entrenador. Estamos equivocados si pensamos que podemos jugarles de tú a tú y mañana tenemos que sufrir en el campo, porque si no será imposible. No espero dominar el partido", recalcó.

Asegura que será "un partido especial", de aquellos a los que a todo el mundo le gusta jugar y admitió que es "normal" que Xavi Hernández no quiera que juegue Eric Garcia, central cedido por el Barcelona.

Quien no jugará será el otro cedido, Pablo Torre, por la denominada 'cláusula del miedo', y es que si el cántabro es alineado, el Girona tendría que pagarle 300.000 euros al Barça. "No tener a Yangel (Herrera) y no contar con Pablo Torre es un problema. Lo hemos mirado -la posibilidad de jugar-, pero es mucho dinero. Sería una muy buena solución, pero no puede ser", resumió.

Quiere que sus jugadores sean "ellos mismos"

Míchel pide a sus jugadores que sean "ellos mismos" y recordó que el Barcelona es "un equipazo", de los mejores de la Liga junto con el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

"Tenemos que hacer un partidazo y que ellos no estén a su nivel, porque si no será muy difícil conseguir algo positivo. Lo tenemos que hacer todo al cien por cien para tener opciones", insistió.

En todo caso, el técnico vallecano admitió que su equipo llega en "el mejor momento" para medirse al Barça, por la situación en la que el Girona está, colíder con cuatro puntos de ventaja sobre los azulgranas.

"Eso no quiere decir que tengamos más opciones que nunca para ganar. Si hacemos un buen partido, podemos hacer algo positivo, siempre que ellos no tengan un día bueno", afirmó el entrenador del Girona, quien cree que ha llegado el momento de disfrutar del momento y del partido. ¿El motivo?: "No llegamos con dificultad y pienso que podemos ser capaces de hacer un gran partido, pero eso no significa que vayamos a ganar haciéndolo así".

"Cuatro puntos de ventaja, un sueño"

Para Míchel, tener cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona, con quince partidos jugados, es "un sueño. Hemos hecho un inicio de temporada increíble, espectacular. Nadie hubiera apostado por nosotros para estar donde estamos, pero el Barça también ha hecho las cosas bien", recordó.

Las tres claves para que su equipo compita frente al Barça son "mentalidad, personalidad y sufrimiento", consciente de que ganar al Barça, el cambio de paradigma puede ser importante. "Sería entrar en otra dimensión, sería dejarlos a siete puntos y tendría mucha repercusión para todo el mundo, también para nosotros. Si ganamos, podríamos dar un salto de calidad muy importante, y si lo perdemos, no hay que pensar que vamos a dejar pelear por todo", dijo.

Adaptarse al Barça

Admitió Míchel que no quiere que el partido sea "de tú a tú", sino pensando que el Girona es un equipo pequeño. "Tenemos que saber estar sin balón más de lo que hemos estado hasta ahora y tenemos que saber jugar este tipo de partidos", recalcó.

Preguntado sobre si el partido ante el Real Madrid, en el que su equipo ha encajado la única derrota del curso, le puede servir de referencia para mañana, Míchel Sánchez aseguró que sí. "Total. En aquel partido empezamos dominando y eso nos hizo daño, tuvimos la sensación de que de tú a tú, podríamos ganar a cualquiera, pero estos equipos no perdonan y tenemos este partido en la cabeza. Cada detalle es importante. No será un partido más, porque los rivales son muy buenos. Tenemos que tenerlo en cuenta", admitió.