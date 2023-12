Xavi: "Claro que el Girona puede ganar la Liga"

El técnico del Barça se deshace en elogios hacia su rival y hacia Míchel, del que destaca su valentía Cree que su equipo llega al partido en una buena dinámica "a la que hay que darle continuidad"

Semana mucho más tranquila en Can Barça tras las victorias contra el Oporto y el Atlético de Madrid que además estuvieron acompañadas por el buen juego del equipo, especialmente en el partido ante los de Diego Simeone. Pero el calendario no da tregua y mañana el equipo de Xavi se enfrenta a un nuevo y difícil compromiso.

Recibe el Barça en Montjuïc al Girona de Míchel, el equipo revelación de la Liga, colíder del campeonato antes del inicio de esta jornada tras haber cedido solo una derrota y dos empates en quince partidos. "Es un gran partido, el Girona está colíder. No es una sorpresa porque juega muy bien, hace bien las cosas. Míchel es un gran entrenador que quiere tener el balón y ser protagonista, te aprietan. Además, con futbolistas de mucho nivel. Dominan muchas facetas del juego. Desde aquí solo me queda felicitar a Míchel y al Girona. Además, tienen una confianza tremenda, juegan con descaro. Nosotros iremos a por el partido. Venimos en una buena dinámica a la que hay que darle continuidad", ha explicado Xavi en rueda de prensa, reconociendo que las dos últimas victorias le han dado moral y confianza al equipo.

El de Terrassa ha explicado que han preparado el encuentro con varias opciones, pues el Girona puede cambiar sus planteamientos, además de elogiar mucho al equipo de Míchel: "Nosotros variaremos poco, no sé el Girona. El año pasado nos apretaron en casa y en Montilivi se cerraron y nos hicieron bloque bajo. Hemos planteado el partido con los dos escenarios. Tienen más individualidades este año con Savinho, Tsygankov, Dobvyk, Iván Martín...". Muchos elogios hacia el conjunto de Míchel, a quien Xavi ve como candidato al campeonato. "Creo que pueden aspirar a ganar la Liga, lo han demostrado. Van líderes. Me gustan como atacan, son valientes, se quedan a veces en mano a mano atrás. Ser valientes les ha hecho estar aquí", ha dicho el entrenador del Barça.

Admiración sincera de Xavi hacia el Girona, el equipo de todas las grandes ligas europeas que más puntos ha logrado tras remontar sus partidos. "Eso me dice que no se rinden, que creen en lo que hacen, lo intentan siempre hasta el final. Están en un estado de confianza muy grande".

Oriol Romeu y Gündogan

Precisamente desde el Girona llegó este verano al Barça Oriol Romeu. El de Ulldecona ha ido perdiendo protagonismo en el equipo. Xavi, que sigue confiando en él, le pide que no se rinda: "Le digo que no decaiga, que siga trabajando. Pongo de ejemplo a Iñaki, que ha trabajado y ha esperado su oportunidad. Los que juegan menos, deben estar preparados porque van a tener su oportunidad".

Una de las razones por las que Oriol Romeu ha perdido protagonismo es la colocación de Gündogan en la base de la jugada. Xavi explica que prefiere al alemán en esa posición y no cerca del área. "Lo necesitamos en la base del juego, en la construcción. Es difícil verle en situaciones de ataque porque lo queremos más en la construcción para que llegue más limpio el juego a los interiores. Es fundamental y está haciendo un gran trabajo en la base".

El técnico del Barça, por cierto, ha dejado muy claro que "no es una opción fichar a otro portero" tras la lesión de Ter Stegen, pues confía absolutamente en Iñaki Peña y "Marc se recuperará pronto. No es una lesión de cruzados".

La cláusula del miedo

Se ha hablado mucho durante la semana de la famosa cláusula del miedo que impedirá jugar a Pablo Torre el partido, pero que no tiene Eric Garcia. Xavi lo tiene claro. Las pondría siempre: "A mí me parecen bien. Un jugador nuestro, no puede ir en contra nuestra. Mira lo que le pasó el otro día al Atlético con Joao Félix, un jugador que es tuyo no puede ir en tu contra. Se la pondría a todo el mundo. También a Eric. Seguro que estará extramotivado para mostrar su nivel. No la pudimos porque la operación tuvo que ser rápida y no la pudimos poner", ha dicho el de Terrassa, que ha elogiado la temporada que está haciendo el central en el Girona: "Lo está haciendo muy bien y me alegro. Está siendo importante, saliendo desde atrás muy bien, en la construcción y jugando con mucha personalidad".