Sergi Roberto quiere seguir otro año en el Barça

Sergi Roberto aclara su futuro en una extensa entrevista en el podcast de B3TTer. El capitán blaugrana deja claro que no se plantea moverse del Barça y que espera poder continuar una temporada más. "Con Xavi como entrenador me siento cómodo. Tengo su confianza. Al final de temporada, si el club está contento, seguiré", afirma el capitán blaugrana.

El canterano barcelonista deja claro que aún no le ha llegado el momento de una aventura fuera del Barça. "Estoy hablando con el Barça. De momento no voy a irme a otro equipo. Todo lo que se cuenta de que me voy a Miami o al Palmeiras...todo son mentiras. Es cierto que me gustaría tener una experiencia en la MLS en el futuro, pero todavía no es el momento para ello".

Sergi Roberto insiste en que su deseo prioritario es mantenerse en el Barça, dónde ha pasado toda su carrera profesional. "De momento digo que me quiero quedar en el Barça. Quizá dentro de un año te digo que quiero otra experiencia en Europa o en Estados Unidos pero esto será en el futuro. No creo que eso se de pronto".

El capitán blaugrana explicó experiencias de lo que ha vivido dentro del vestuario y dejó claro que siempre ha habido un buen ambiente. "Desde que he estado en el primer equipo he tenido la suerte de estar siempre en un ambiente muy sano. Puede que haya estrellas porque al final las estrellas quieren demostrar su verdadero yo, pero todos siempre han actuado por el bien común".

Y explicó la salida de Leo Messi y el vacío que dejó en el Barça. "Leo Messi es el mejor jugador de la historia del club y el mejor jugador de la historia. Esperas siempre verlo al día siguiente en el entrenamiento y de repente no está. Es como si el club comenzara de cero. El es parte de todo lo que mejor que le ha pasado al Barça en estos últimos años", explicó el jugador blaugrana.