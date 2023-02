La ‘receta’ de Ferran Torres para asaltar Old Trafford

Durante su etapa en el Manchester City, el atacante valenciano visitó el 'teatro de los sueños' en una ocasión El futbolista del FC Barcelona pudo comprobar que, para ganar en el estadio del United, hay que “correr como si no hubiera un mañana”

Ferran Torres presentó su candidatura, con una exhibición ante el Cádiz, al once titular del FC Barcelona en Old Trafford. Las ausencias de Pedri por lesión y Gavi por sanción obligarán a Xavi Hernández a buscar alternativas en la plantilla y el atacante valenciano demostró, con la actuación que confirmó su ‘resurrección’, que estará a la altura de las expectativas si tiene la oportunidad de ser de la partida. Salga de inicio o no, la visita al Manchester United será muy especial para el futbolista de Foios, que antes de recalar en el Spotify Camp Nou vistió un año y medio la elástica del City.

Durante esa etapa, Ferran solo disputó uno de los cuatro partidos que los pupilos de Pep Guardiola jugaron frente a los ‘red devils’. Tuvo minutos en un compromiso pese a no ser titular, no se movió del banquillo en otro por decisión técnica y los dos últimos se los perdió por una enfermedad viral y una fractura metatarsiana en el pie derecho, respectivamente. Su protagonismo en los derbis de Manchester, pues, fue muy reducido: apenas estuvo sobre el terreno de juego 24 minutos, todos ellos en la visita ‘citizen’ a Old Trafford correspondiente a la jornada 12 de la Premier League 2020/21.

Pese a ello, el jugador del Barça no pudo conocer al ‘teatro de los sueños’ en su plenitud. Y es que ese encuentro –que finalizó con empate a nada (0-0)– tuvo lugar en diciembre de 2020, menos de un año después del inicio de la pandemia del coronavirus, y se celebró sin presencia de aficionados del United en las gradas. El ambiente del derbi fue muy descafeinado en comparación con el que rodeará, este jueves, la vuelta de la eliminatoria de Europa League. Los de Xavi no solo tendrán que enfrentarse al equipo de Erik ten Hag, uno de los mejores del continente, sino que también deberán sobreponerse a más de 70.000 gargantas alentando a los suyos con fervor y entusiasmo.

En menos de media hora –con unos registros de 16 intervenciones, ningún error en los 11 pasos que realizó, un regate exitoso y un duelo ganado–, Ferran pudo comprobar que, para ganar en Old Trafford, hay que “correr como si no hubiera un mañana”. “Tendremos que intentar tener el balón y, sobre todo, saber sufrir. Los aficionados del United aprietan mucho, será un partido de tener paciencia y tranquilidad. Ellos están en un gran momento de forma, especialmente Rashford, pero nosotros también. Somos el Barça y vamos con mucha ilusión”, reflexionó el extremo en la charla informal que mantuvo con la prensa este martes.