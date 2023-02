El “nuevo” Ferran se confiesa: “Toqué fondo, me obsesioné con ser un jugador que no soy”

El atacante valenciano ha confesado que llegó a “tocar fondo” en un momento de la presente temporada y ha explicado cómo ha recuperado la confianza "Ahora me dedico a salir, disfrutar y ser feliz jugando", ha asegurado el de Foios, que tiene "ganas de 'salseo' y hambre de títulos"

Ferran Torres ha encontrado el punto de inflexión que necesitaba en la actuación espectacular que protagonizó ante el Cádiz. Justo antes de su regreso a Manchester con motivo de la vuelta de la eliminatoria de Europa League frente al United, el atacante valenciano ofreció su mejor versión y culminó una ‘resurrección’ cocinada a fuego lento. En un encuentro informal con la prensa, el de Foios ha confesado que llegó a “tocar fondo” en un momento de la presente temporada y ha explicado que gracias a su familia, su entorno más cercano y la ayuda de un psicólogo aprendió a “valorar lo que tengo” y a “volver a disfrutar del fútbol” .

El principal reproche que se hace el “nuevo Ferran” es el hecho de “haber querido ser un jugador que realmente no soy”. “Me obsesioné con los goles. Me daba igual hacer partidos malos, solo quería marcar. Yo siempre he sido un futbolista que encara, desequilibra y realiza asistencias. Normalmente también he estado acertado de cara a portería, pero pasé una mala racha y no supe gestionarla”, ha reflexionado. El mal tramo final de la pasada campaña y la herida en el pie que sufrió desafortunadamente durante el primer día de la pretemporada fueron el inicio del declive: “Me afectó mucho. Entré en un pozo y no veía la salida. Nunca me había pasado”.

El exjugador del Manchester City, al que la competencia le gusta tal como demostró el pasado verano cuando pidió públicamente la continuidad de Ousmane Dembélé, ha explicado que lo primero que hizo para empezar el ‘resurgimiento’ fue “recordar cómo había llegado hasta aquí”. “Cuando jugaba mal me hundía”, ha rememorado sobre los inicios de su proceso de recuperación. Ferran no tiene ninguna duda de que la figura de los psicólogos en el mundo del fútbol profesional estará cada vez más “normalizada”. “Yo lo he asumido con naturalidad. Hay semanas en las que no voy al psicólogo y otras en las que voy tres veces. No siempre hablamos de fútbol, también conversamos sobre la vida privada”, ha justificado.

Ganas de 'salseo'

Minutos antes de saltar al terreno de juego del Spotify Camp Nou para brillar contra el Cádiz, el valenciano tenía la sensación “de que había llegado mi momento”. “Ya era un futbolista maduro desde mi salida del Valencia, pero la dimensión de todo lo que he vivido estos meses me ha ayudado a crecer mucho en todos los aspectos. Ahora me dedico a salir, disfrutar y ser feliz jugando”, ha valorado. Aunque no tuvo un rol de máximo protagonismo, la Supercopa de España le ha ayudado, como al resto de la plantilla del Barça, a liberarse: “Ese título nos ha dado ganas de ‘salseo’. Ha sido como echar leña al fuego. Queremos más”.

En este sentido, Ferran ha comentado que el equipo de Xavi está formado “por jugadores jóvenes que tenemos ganas de comernos el mundo”. Por futbolistas que, evidentemente, son ambiciosos y optimistas en la previa del trascendental duelo continental ante el United. “Tendremos que correr como si no hubiera un mañana. Será un partido de tener paciencia y saber sufrir. Somos el Barça y vamos con mucha ilusión”, ha sentenciado.