El plan de Xavi para ganar en Old Trafford

Tanto en la alineación inicial contra el Cádiz como en los cambios y en la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico del Barça dio varias pistas del once que planea para la visita al Manchester United La estrategia culé está prácticamente definida: hay nueve futbolistas ‘fijos’ y solo dos incógnitas

En las últimas semanas, las bajas han sacudido el once de gala del FC Barcelona. Xavi Hernández ha perdido por lesión a Sergio Busquets, Ousmane Dembélé y Pedri, tres piezas fundamentales en su proyecto deportivo, y ha necesitado a varios futbolistas de la segunda unidad para mantener (y mejorar) la racha de imbatibilidad. Ante el Cádiz, el técnico egarense realizó rotaciones y dio entrada a jugadores como Ferran Torres, Eric Garcia o Sergi Roberto, con poco protagonismo en el inicio de 2023, y todos ellos estuvieron a la altura de las expectativas.

Tanto en la alineación inicial como en los cambios y en la rueda de prensa posterior al encuentro, el míster azulgrana dio varias pistas sobre los once futbolistas que podrían ser de la partida el próximo jueves en Old Trafford, en la decisiva vuelta del ‘play-off’ de la Europa League ante el Manchester United. En primer lugar, Ronald Araujo, Franck Kessie y Raphinha no salieron de inicio ayer. El primero, sancionado, vio el partido desde la grada; el marfileño y el brasileño ingresaron en la segunda mitad para dar descanso a Frenkie de Jong y Robert Lewandowski. Todos ellos, evidentemente, apuntan a la titularidad.

Aunque Sergio Busquets no tuvo ningún minuto, Xavi Hernández no pudo dejar más claro que cuenta con su capitán de cara al duelo frente a los ‘red devils’. “Estará bien”, respondió al ser preguntado por la posibilidad de que el de Badia esté en condiciones para formar parte de la alineación titular en Old Trafford. Por su parte, Jules Kounde disputó los 90 minutos ante el Cádiz, pero la ausencia de un lateral diestro natural en la plantilla también le coloca la etiqueta de ‘intocable’ para la final en el teatro de los sueños. Andreas Christensen y Marc-André ter Stegen, indomables, también repetirán.

Teniendo en cuenta que Gavi se perderá el compromiso por acumulación de amarillas, ya hay muchas más certezas que dudas en un plan de Manchester que, a nivel interno, está prácticamente definido. Solo falta algún detalle por pulir. Las únicas incógnitas se encuentran en el lateral izquierdo –veremos si Xavi apuesta por Alejandro Balde, Jordi Alba o incluso Marcos Alonso– y en el sistema. Si el Barça quiere salir con cuatro centrocampistas, Sergi Roberto será el escogido al lado de Busquets, De Jong y Kessie; Ferran Torres acompañará a Lewandowski y Raphinha si los culés saltan al terreno de juego con dos extremos.