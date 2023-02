Competir en el teatro de los sueños

A lo largo de su carrera un futbolista tiene la posibilidad en la élite de jugar en escenarios distintos tanto en España como en Europa. Campos que uno recuerda toda su vida, estadios donde se consagran los jugadores. Haciendo un poco un repaso mental a mi trayectoria, puedo decir que tuve la gran suerte de poder estar en muchos campos así. Hay algunos que te marcan para el resto de tu vida y uno de ellos sin duda es Old Trafford, el teatro de los sueños.

Puedes sentirlo desde el primer momento. Es un campo típicamente inglés: puedes notar la poca distancia entre la grada y el césped. Hay un ambiente increíble y tiene una liturgia comparable solamente con Anfield. Para mí son los dos campos del fútbol inglés con más solera.

El Barça tiene la posibilidad este jueves de volver a pisar un campo así después de varias temporadas donde no hemos podido disfrutar de un United-Barça. Un duelo que llega en una circunstancia extraña porque estamos ante un partido con aroma de Champions, que se juega en la Europa League. Uno de esos partidos que marcan las trayectorias de los futbolistas.

La lástima para el Barça es que se perderán el partido dos de sus jóvenes estrellas. Un escenario donde la presencia de Gavi y Pedri habría sido vital. Esto es un hándicap. El Barça se queda sin dos jóvenes consagrados que ya han brillado en grandes escenarios, así que Xavi deberá reinventarse para suplir dos bajas capitales en el once. La gran pregunta es si lo va a hacer manteniendo la fórmula de los cuatro centrocampistas que tan buenos resultados le ha dado o si vuelve al dibujo habitual del 4-3-3. Si hay algún nombre que opositó ante el Cádiz a estar en el once de Old Trafford, ese es Ferran Torres. El hecho de juntar a los cuatro centrocampistas implicaría darle la titularidad a Busquets al lado de Kessie, De Jong y Sergi Roberto, y apostar en la ofensiva por Raphinha y Lewandowski.

Viendo el resultado de la ida, y conociendo el trabajo defensivo que pueden darte Raphinha y Ferran Torres, creo que lo más fácil es que veamos un 4-3-3. Con este sistema, Busi y De Jong serían fijos en el mediocampo con una única duda: Kessie o Sergi Roberto. En ataque Ferran y Raphinha y Lewandowski como la gran amenaza.

El hándicap con este ataque es que donde mejor rinden los dos extremos es en la derecha. La pregunta sería: ¿quién ocupa el extremo izquierdo? Seguramente sería Ferran, que tiraría por dentro y daría vuelo a Balde. Dudas razonables pero con una exigencia: el equipo tiene que volver a competir.