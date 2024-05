Alonso, optimista para Mónaco: "Tengo un buen presentimiento..."

Fernando Alonso ya ha aterrizado en Mónaco y lo ha hecho con una sonrisa. El asturiano ha asegurado que tiene "un buen presentimiento para este fin de semana". El piloto de Aston Martin confía en realizar un buen sábado y clasificar lo más arriba posible, un aspecto fundamental en un circuito como el monegasco.

"Mónaco es único, he venido con coches muy competitivos y aquí no lo fuimos, y también al revés. Es un interrogante, necesitas confianza en el coche desde los Libres 1. Eso genera la tendencia para la clasificación. Está todo tan apretado entre los equipos que puedes estar en el top-5 o fuera de la Q2 por dos décimas. Es difícil predecir", ha comentado el bicampeón de Fórmula 1, que no tuvo un buen fin de semana en Ímola.

Fernando Alonso, el último fin de semana en Ímola / EFE

El año pasado, Alonso estuvo muy cerca de lograr la ansiada victoria número 33. En un duelo contra Max Verstappen, el español no consiguió la pole por centésimas y acabó segundo en carrera, cuando puso neumáticos medios en un momento en el que lo ideal eran los intermedios.

“Hay direcciones de ‘set-up’ que pueden mejorar los problemas, hay cosas que probamos en mi carrera en Ímola. Añadimos carga aerodinámica con las evoluciones, pero todavía no podemos utilizarla de una manera eficiente porque el balance del coche no es perfecto en las curvas".

El Aston Martin, por debajo de las expectativas

'Magic' Alonso también ha admitido que el AMR24 ha estado por debajo de lo esperado en las últimas carreras, debido también a la evolución de los rivales. "Perdimos en prestaciones relativas en comparación con el resto. Mejoramos nuestras prestaciones, pero los otros han dado un paso más grande y hemos perdido posiciones. Por mi parte, no estuve perfecto en esas dos carreras".

Por último, el asturiano ha reflexionado acerca de lo rápido que cambian las dinámicas de los equipos. "Es un deporte complejo, McLaren estaba luchando por la Q1 hasta Austria 2023. Tienen gente buena detrás, una gran fábrica, y estaban fuera en la Q1. Cuando encuentras algo que da vida al coche, cambia todo. Nosotros hasta la mitad de temporada éramos el equipo al que copiar. Rápidamente, puedes dar un paso hacia atrás. Ahora tenemos que centrarnos en nosotros".