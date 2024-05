La petición de Rivaldo al Barça: "Tiene que hacer dos o tres fichajes"

Rivaldo ha avalado el discurso que hizo Xavi en vísperas del desplazamiento a Almería que tan mal sentó al presidente del Barça, Joan Laporta, y que mantiene en el aire su continuidad al frente del conjunto blaugrana. El de Terrassa apuntó que el Barça no estaba en condiciones de competir con el Real Madrid en la Liga ni contra los grandes de Europa en la Champions League si no podía acudir al mercado para concretar refuerzos.

En declaraciones a 'Betfair', Rivald ha secundado este discurso: “Xavi es un gran entrenador y entiendo que quiera seguir. El Barcelona tiene que hacer uno, dos, tres fichajes para ser mucho más fuerte, para poder ayudar a Xavi también, porque el Barcelona tiene grandes jugadores, pero todavía necesita buenos refuerzos para competir de igual a igual con cualquier gran club de Europa y luchar por la Champions”.

Elogios a Xavi

El exfutbolista del Barça hizo una defensa encendida de Xavi, perplejo por toda la situación que se está viviendo en torno a su continuidad: “Que yo sepa, ya se ha anunciado que Xavi tenía la confianza del presidente y la de Deco que es el director deportivo. Se dijo públicamente que Xavi seguiría. Por eso creo que ya no se debería ni estar hablando de su futuro. No sé por qué siguen teniendo dudas. No se puede dejar con la duda a los aficionados y a los jugadores. Esta situación no puede quedarse en una incógnita”,

Para Rivaldo, Xavi debería seguir siendo el entrenador del Brarça: “Sabiendo que Xavi es un gran entrenador, una gran persona, alguien a quién todos respetan, además de un gran jugador que sin duda todos los jugadores del Barcelona admiran, es importante tener una definición sobre su futuro”.

Y elogios a Márquez

Con todo, Rivaldo valoró también el trabajo de uno de los candidatos a sustituir a Xavi, el entenador del filial, Rafa Márquez: “Sé que está haciendo un buenísimo trabajo en el Barça B. Si finalmente Xavi no siguiera, es sin duda siempre más fácil quedarte con un entrenador que ya sea de la casa. Alguien que ya está en el club. Además, es más barato y le das una oportunidad a alguien que conoce cómo es el primer equipo. Rafa también fue un gran jugador. Ha hecho historia en el club. Puede ser una buena idea que asuma el cargo, aunque en mi opinión, repito: se dan todos los factores para que Xavi siga”.