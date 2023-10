El plan de Messi durante el parón de la MLS

El Inter tiene programada una gira por China para rentabilizar la presencia del crack argentino y el 7 de enero iniciará la nueva pretemporada Tras jugar con Argentina las eliminatorias por el Mundial 2026 ante Uruguay y Brasil tendrá vacaciones hasta después del día Reyes

El final de la liga regular en la MLS había reabierto la posibilidad de un regreso temporal de Leo Messi al Barça. Su equipo, el Inter Miami no se ha clasificado para disputar los play off por el título, por lo que el argentino habrá acabado la competición el próximo 22 de octubre, despué del doble enfrentamiento ante Charlotte con el que pondrá punto y final a la liga regular. El Inter Miami iniciará la nueva pretemporada el 7 de enero de 2024, lo que significa que Messi estará dos meses y medio sin competir. En la misma situación, el dueño del club, David Beckham, aprovechó el parón para jugar cedido en el Milan. Y el ex blaugrana Thierry Henry también aprovechó esos meses para jugar temporalmente en el Arsenal.

La opción de que Messi pudiera jugar provisionalmente en el Barça durante este período, sin embargo, se desvanece. Por una parte, el futbolista no está muy por la labor de afrontar una cesión temporal, más saliendo de una lesión que le ha impedido alinearse los últimos cinco partidos. Por otra, la situación económica del club blaugrana y su falta de 'fair play' financiero dificultan su inscripción en la Liga.

Pero es que además, el Inter Miami tiene programada una gira por China para rentabilizar la presencia del crack argentino. El conjunto norteamericano está negociando una serie de partidos en el gigante asiático una vez concluya su participación en la fase regular de la MLS. Una gira que intentará compatibilizar en fechas con los compromisos internacionales de Messi con Argentina. Y es que la albiceleste tiene en el horizonte cuatro partidos cruciales de eliminatorias para el Mundial 2026.

En este parón, la albiceleste recibe a Paraguay (13 octubre) y visita a Perú (18 de octubre). Y en la próxima ventana de selecciones recibe a Uruguay (17 de noviembre) y visita a Brasil (22 de noviembre).

Una vez concluya la gira por China y los partidos de clasificación con Argentina, Messi disfrutará de unas merecidas vacaciones hasta pasado el día de Reyes. Todas estas circunstancias sumadas hacen que la opció de un regreso temporal al Barça se desvanezca.