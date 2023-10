Romeu: "Mi obsesión es acabar con la deuda"

El vicepresidente económico del Barça defiende la gestión económica que está realizando la junta directiva de Joan Laporta Dice sentirse orgulloso por haber tapado el agujero de 200 millones anuales en la actividad ordinaria del club

El Barça celebra su Asamblea de Compromisarios el próximo 21 de octubre. Eduard Romeu, vicepresidente económico de la entidad, explica y defiende en una entrevista con SPORT los números que presentará ante ella y que tanto han sido criticados por la oposición.

¿Cuál es la situación económica real del club?

Tenemos una situación en la que hemos sido capaces de tapar el escape que teníamos de 200 millones anuales de pérdidad en la actividad ordinaria del club que nos obligaba a hacer operaciones extraordinarias conocidas como palancas. Pedimos a los socios cuatro años de paciencia para revertir esa situación y hemos sido capaces de hacerlo en dos. A su vez, hemos podido ser competitivos en el plano deportivo y ganar la Liga el pasado año. Todavía hay una situación de deuda heredada que me preocupa, pero con un Plan de Viabilidad agresivo y doloroso hemos sido capaces de presentar un presupuesto equilibrado ya sin palancas.

Para Víctor Font, sin embargo, es catastrófica. Dijo que es peor que la que se encontraron.

Hay gente que está en campaña permanente. El club está perdiendo 200 millones anuales desde la temporada 17-18. Hemos sido transparentes. Para revertir esa situación hemos hecho operaciones extraordinarias y lo hemos explicado. Antes se hacían otras operaciones para maquillar los números, como revalorizar jugadores.

Presentarán unos beneficios de 304 millones de euros. ¿Cómo llegan a esa cifra?

Presupuestamos unos ingresos de 1.255 millones de euros y hemos conseguido 1.259. Tenemos algunos puntos negativos como los ingresos televisivos por la temprana eliminación de Champions que nos penalizó en 23 millones o los traspasos hechos, especialmente por los 20 millones de Griezmann. Estas situaciones se compensaron con más ingresos. Del estadio, 28 millones más de lo previsto y 19 millones adicionales de la parte comercial. Además, se incorporaron 400 millones extraordinarios por la segunda palanca de venta del 15% de derechos de. televisión de LaLiga.

Y parece ser que se han apuntado 208 millones de beneficios de la operación de Barça Studios que no estaban presupuestados y que les ha ayudado.

No es nada extraño, le podríamos llamar ingeniería financiera, pero no es nada más que aplicar el plan contable. Teníamos el 100% del tema media del club. La Asamblea nos autorizó a vender el 49%. Finalmente nos quedamos el 100% de todo lo que es televisión y vendimos el 49% de la sociedad que gestiona el negocio de los NFT. Se valoró en 400 millones. Como nos quedamos el 51% de esa sociedad son 208 millones que tenemos que revalorizar y pasar por cuenta de resultados. Esto no afecta al ejercicio ordinario, hubiésemos tenido las pérdidas de toda la vida y no hubiésemos liquidado mochilas.

Eduard Romeu durante la entrevista con SPORT | Javi Ferrándiz

El gasto ha aumentado en cien millones más de los previstos. ¿Por qué?

Habíamos presupuestado 1.065 millones en gastos y hemos llegado a los 1.165. Hay un tema salarial. También si tu ingresas más en algunos casos, debes gastar más. Si vendes más camisetas, hay más gastos de fabricación, pero la mayoría se debe a mochilas heredadas en contratos de jugadores que hemos liquidado aprovechando la situación que nos daban los ingresos conseguidos y tener un beneficio muy importante. Son unas mochilas que nos hubiesen afectado ejercicios posteriores. Alba, Mirotic, Higgins... Ahora ha quedado una mochila de solo 18,5 millones.

Barça Studios

Una de las palancas era la venta de Barça Studios. ¿Qué pasó con Orpheus y Socios.com y posteriormente con Libero?

Ya se acordó con ellos que si había otros inversores interesados, se estudiaría. Cada uno de ellos, se quedó con el 22,5%. Pagaron cada uno 10 millones y se comprometieron a pagar 30 cada uno en los tres próximos años. Otros inversores quisieron entrar en la operación. Nipa y Libero. Nipa aportó 20 millones y asumió parte de lo que tenía pendiente Orpheus. Libero debía aportar 40 millones. Se pactó que los pagaría en el último trimestre del año. En agosto, intentamos matar dos pájaros de un tiro. Anticipar ese cobro y dar cumplimiento a la operación y poder inscribir jugadores. Nos pidieron una serie de requisitos adicionales con los que no nos sentimos cómodos, así que para inscribir jugadores la junta decidió presentar un aval y ahora seguimos negociando con Libero teniendo nosotros el poder negociador. Con ellos y con otros grupos.

¿Qué ha pasado con la salida a bolsa de Barça Vision?

Era uno de los requisitos. Creo que es una buena operación, pero creo que nosotros tenemos que administrar los tiempos y no el inversor. Creo que necesitamos tiempo para presentar un negocio más maduro que nos permita tener más valor en el futuro.

¿Los 40 millones deben llegar antes de final de año?

No hay fecha pero nos hemos marcado el último trimestre del año. Además, a nadie se le escapa que podrán ayudar a otras cosas, aunque mezclar negocios con inscripciones no es lo preferible.

El presupuesto

¿Cómo califica el presupuesto de esta temporada, con 859 millones previstos de ingresos?

Es ambicioso, pero hay un porcentaje elevado que ya está conseguido. Respecto al año pasado hay una caída de ingresos del estadio de 78 millones por el traslado a Montjuïc, menos de lo previsto inicialmente. En media, hay 28 millones más porque estoy seguro que llegaremos a cuartos en Champions. La parte comercial también aumenta porque las tiendas funcionan muy bien y hay un descenso de 377 millones porque no hay palancas. En gastos, hay un descenso de 333 millones. 184 son de la masa salarial deportiva sin contemplar ahora ni salidas ni entradas. En total, tendremos un beneficio antes de impuestos de once millones, pero lo más importante es que hemos sido capaces de tapar el agujero de 200 millones.

Su objetivo siempre es ganar 200 millones en la actividad ordinaria para poder devolver la deuda. ¿Para cuándo?

Cuando llegamos, la deuda era de 1.350 millones de euros. Ahora estamos en 1.200 millones. La deuda se ha rebajado con dinero que ha entrado no con operaciones artificiales. Mi obsesión es acabar con la deuda y empezaremos a acabar con ella con lo que genere el Espai Barça. Por eso es tan importante. La deuda del Espai Barça se paga sola y todavía generará más ingresos para poder reforzar los equipos y acabar con el resto de la deuda. Además, debemos seguir con el Plan de Viabilidad, sin desviarnos de él.

¿Cómo define la rebaja de la masa salarial que se ha producido?

Como imprescindible. Debíamos ponerla en los niveles que recomienda la UEFA. Tenemos la dificultad añadida de tener secciones, pero vamos a llegar a los 492 millones. Veníamos de 676 con la mayoría de ejercicios por encima de los 600. Además, hemos sido capaces de revalorizar los equipos. Son más jóvenes y más competitivos, con muchos jugadores con más valor de mercado. Además, lo hemos hecho cumpliendo los contratos, sin poner la mano en el bolsillo de los jugadores y respetando el 'Més que un Club' no aceptando contratos de patrocinio de mucho dinero pero con unos valores que no van alineados con el Barça.

Eduard Romeu durante la entrevista con SPORT | Javi Ferrándiz

El Espai Barça

¿Están satisfechos con el traslado a Montjuïc?

Es algo forzado, pero animo a la gente. Los que lo han probado dicen que las lanzaderas funcionan, que la visibilidad es buena, los accesos también, los aparcamientos habilitados...

¿Qué pensó cuando menos de 18.000 socios optaron por ser abonados?

Me parecieron pocos, pero entiendo que habían dudas de cómo funcionaría. A la gente le cambiaron el paso. Las peñas están encantadas. Yo subo habitualmente andando y es un paseo simpático. Creo que si hoy volviésemos a abrir esa opción, se apuntaría mucha más gente. Simplemente por el boca a boca.

El Espai Barça es muy necesario. ¿Para cuándo la licencia para empezar a construir en el Spotify Camp Nou?

La esperamos en breve. La sintonía con el Ayuntamiento es global. Vamos a empezar ya y vamos a cumplir los plazos, con el retorno a finales del 24 de un 60% y será después del verano del 26 cuando esté acabado.

Sigue la polémica sobre la operación de financiación y el nuevo Palau. ¿Qué tiene que decir?

Evidentemente, está. Por mucho que se digan muchas veces las cosas, no son ciertas. También dije que una vez estén cerrados los números, porque el proyecto no está hecho, si debemos pedir una cifra adicional a la Asamblea, pues lo haremos. Somos transparentes, pero tenemos una serie de colchones.

Un grupo de socios piden una sanción para usted y también para el presidente por este tema.

El socio es soberano. No lo comparto, no estoy de acuerdo porque hemos seguido escrupulosamente lo que aprobó la Asamblea y se refrendó en un referéndum. Estamos muy tranquilos al respecto. Me sabe mal porque siempre digo que el enemigo está fuera. Hemos tenido un trato exquisito con estos grupos, con actuaciones preferenciales, pero siempre hay gente a la que nunca vas a tener satisfecha.

¿Habrá dinero en el mercado de invierno para reforzar la plantilla?

En dos años y medio hemos sido capaces de atender las necesidades de los técnicos, así que si llega el caso haremos todos los esfuerzos necesarios para atender sus peticiones.