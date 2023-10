¿Qué pasa con la inscripción de Gavi?

El andaluz está inscrito como jugador del primer equipo por una decisión judicial que no es definitiva El Barça espera poder regularizar su situación durante el mercado de invierno

La principal prioridad del Barça en este mercado de invierno será regularizar la situación de Gavi en LaLiga, pues todavía no se ha inscrito el contrato que firmó en septiembre del año pasado y en el que se comprometió con el club hasta el 30 de junio del 2026 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

Y es que Gavi juega con ficha del primer equipo, pero gracias a una resolución judicial favorable al Barça que es de carácter provisional. La judicialización de la inscripción de Gavi tuvo su primer capítulo en enero de este año, cuando el Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona ordenó medidas cautelares y obligó a LaLiga la inscripción de Gavi considerando que no hacerlo podría causar un daño irreparable a la entidad, pues el andaluz podría marcharse con la carta de libertad al acabar su anterior contrato a final de temporada. Gavi dejó el dorsal '30' para pasar a lucir el '6'.

El segundo capítulo data del pasado 13 de febrero, cuando el juez notificó a LaLiga el alzamiento de aquellas medidas cautelares por defecto de forma, pues entendía que el FC Barcelona había presentado fuera de plazo la demanda. Gavi volvió a ser inscrito con ficha del juvenil con el dorsal '30'. El pasado 6 de junio, sin embargo, la sección 15 de la Audiencia de Barcelona aceptó el recurso de apelación presentado por el Barça y confirmó la orden del Juzgado Mercantil número 10.

Gavi, en una acción del partido contra el Sevilla | Javi Ferrándiz

La causa, de todos modos, sigue abierta. Gavi vuelve a lucir el dorsal '6' a la espera de una decisión judicial definitiva. En el Barça, intentaron regularizarla durante la última ventana de fichajes, pero optaron finalmente por atender otras prioridades antes los problemas de Fair Play existentes. También porque tenían la seguridad de que no habrá ninguna decisión judicial durante lo que queda de 2023.

Eso sí, no quieren demorarlo más y esperan poder cumplir con el objetivo en el próximo mercado de invierno para no depender de un juzgado y no tener ningún susto respecto a la inscripción del centrocampista.