El paso adelante que espera (y necesita) Xavi

En una temporada totalmente atípica, es como si a finales de diciembre recomenzara todo de nuevo. Con su pretemporada, con sus incorporaciones escalonadas. Con su puesta a punto y su necesidad de engrasar de nuevo la máquina. En clave Barça, Xavi Hernández apenas podrá contar con el grueso del primer plantel unos pocos días. Los entrenamientos con los disponibles empezaron el 5 de diciembre, pero es que hasta la próxima semana, con menos de dos de margen para preparar el duelo ante el Espanyol, no tendrá un grupo considerable.

Recapitulando sobre ese primer tramo de curso, hay una serie de futbolistas que no han terminado de dar el nivel esperado. O que han tenido pocas oportunidades y necesitan dar un paso al frente. En el contexto actual, con el desgaste de la Copa del Mundo de Qatar, la sanción a Lewandowski y este calendario del todo inusual, necesita Xavi que ciertas piezas den un paso al frente.

Nos referimos a los Raphinha, Ferran Torres, Héctor Bellerín, Ansu Fati o Franck Kessie. Nombres de los que se esperaba mucho en verano y que, por A o por B motivos no han explotado o no han sido todo lo relevantes que el staff y el barcelonismo esperaba. Oportunidades habrá (y muchas) a partir del derbi del 31-D ante el Espanyol y con un calendario tan sumamente cargado. Liga, Copa, Supercopa, Europa League. Vienen curvas y Xavi necesita a sus soldados listos para acudir al frente.

FERRAN TORRES

Ha tenido la continuidad en Qatar que no estaba disfrutando en can Barça. De más a menos en la cita mundialista (como el resto de la selección española), el de Foios sigue sin acabar de encontrar el punto de confianza. Bien en el trabajo, solidario, pero sin ser capaz de marcar diferencias y de aportar tangibles de forma regular. Con la baja de Lewy tendrá oportunidades seguro.

RAPHINHA

Su inicio fulgurante (especialmente recordada su actuación ante el Valladolid en el Camp Nou) auguraba una relevancia y una progresión importante para el brasileño. Pero lo cierto es que su periplo estos primeros meses nos ha dejado un poco fríos. Ha sido más titular que suplente, pero la sensación es que no ha acabado de convencer a Xavi. Tiene una buena lectura de juego, no rehúye el 1x1, posee una gran zurda. Pero en ocasiones se le ve falto de confianza. En Qatar no ha brillado pese a ser titular en cuatro de los cinco partidos. Debe dar un paso adelante.

FRANCK KESSIE

En una demarcación tan fundamental como es el interior en el Barça, a Kessie le esta costando adaptarse. Lógico. Venía de un sistema totalmente diferente en Milan, de un fútbol como el italiano con otros parámetros. Su plus físico y de llegada, en principio, ofrecían una variante más que interesante a Xavi. Pero no ha podido conseguir una regularidad en los planes del de Terrassa. Recuperado totalmente de la lesión, solo piensa en seguir picando piedra a pesar de los rumores de una posible salida en invierno.

ANSU FATI

Quizás demasiado cargado de responsabilidad tras su 'via crucis' con las lesiones de rodilla, Ansu, de momento, no ha podido alcanzar el nivel que dio en su irrupción brutal en el Barça. Algo falto de chispa y sin ese puntito de potencia en la conducción y la arrancada. Sin precipitaciones, en su cabeza solo existe seguir trabajando y buscando esa versión. Le vienen muchas oportunidades estos meses.

HÉCTOR BELLERÍN

No ha sido, para nada, el regreso a casa soñado. El lateral de Calella, tras un largo periplo en el Arsenal, firmaba por un año con el objetivo de reivindicar un contrato de larga duración. Pero entre lesiones y puestas a punto apenas lo hemos podido ver. Y cuando ha visto acción no ha destacado. De hecho, ante el Bayern en casa quedó bastante en evidencia en un par de contraataques bávaros que costaron caro. También en Plzen. Tendrá más trenes.