Habrá cumbre Xavi-Memphis para decidir su futuro en el Barça

El club blaugrana quiere saber las intenciones del holandés cuando regrese a los entrenamientos El Barça no dará facilidades al delantero ya que no podrán reforzarse y Xavi no quiere perder efectivos

El futuro de Memphis se comenzará a conocer la próxima semana. El Barça quiere aclarar la situación lo antes posible y el entrenador, Xavi Hernández, hablará con el futbolista para conocer de primera mano sus intenciones. El club blaugrana ahora no está por la labor de darle salida salvo que haya un ingreso en forma de traspaso y el futbolista fuerce su marcha. Xavi no quiere perder efectivos porque sabe que habrá mucha dificultad para reforzar al equipo en enero.

Memphis no ha querido negociar nada hasta la celebración del Mundial al estar centrado en su selección. Una vez pasada la cita, el holandés tiene previsto regresar la próxima semana a Barcelona para incorporarse a los entrenamientos y dar a conocer su decisión. Si hace unas semanas el club blaugrana estaba dispuesto a abrirle las puertas, ahora las cosas han cambiado y se prioriza su continuidad al ser un atacante con mucho gol y polivalente. Xavi teme que haya lesiones en la recta final de temporada y quiere tener al máximo de jugadores disponibles en el tramo decisivo del curso.

El delantero holandés quiere más protagonismo aunque sabe que lo va a tener complicado ante la dura competencia que hay en posiciones ofensivas. A poco más de seis meses de finalizar contrato, Memphis tiene ofertas encima de la mesa pero el club no hará lo que hizo en verano cuando estaba dispuesto a darle la carta de libertad y pagarle parte del contrato para que se fuera. Su entorno ya sabe que deberá haber compensación económica en caso de marcharse y perdonar los 6 meses que le quedan de salario. Manchester United, Roma, Juve y Tottenham andan interesados en él pero en los últimos días ha habido poco movimiento.