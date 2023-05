El once de gala, ¿de vuelta más de tres meses después?

Contra Osasuna, Xavi Hernández tendrá la oportunidad de volver a alinear al once que protagonizó la mejor actuación de la temporada en la final de la Supercopa de España Si Dembélé está en condiciones de ser titular, podría ser la tercera vez del curso que los once jugadores en los que más confía el técnico del Barça coinciden en la formación inicial

El FC Barcelona empezó el año 2023 a velocidad de crucero. Entre el empate contra el Espanyol del 31 de diciembre (1-1) y la ida de la eliminatoria de Europa League ante el Manchester United (2-2), el conjunto azulgrana encadenó once victorias consecutivas. Fue, sin ninguna duda, el mes y medio de mejor fútbol de la temporada por parte del equipo culé. Xavi Hernández encontró la fórmula y el cuadro catalán ganó la Supercopa de España, se distanció del Real Madrid en Liga y se esperanzó con la posibilidad de completar el triplete estatal con la Copa del Rey.

En ese periodo, el técnico egarense descubrió también a su once de gala, a esa alineación a la que todos los entrenadores recurren cuando sus equipos se juegan las castañas. El Barça se agarró a la fiabilidad de Ter Stegen bajo palos, a la solidez defensiva de la retaguardia formada por Koundé, Araujo, Christensen y Balde, a la magia de los cuatro centrocampistas –Busquets, De Jong, Pedri y Gavi– y a Dembélé como aliado de Lewandowski. La primera vez que estos once futbolistas coincidieron en una formación inicial fue en el clásico de la final de la Supercopa (3-1). El Madrid se vio completamente dominado por parte de los culés.

Entre las lesiones, las sanciones, las rotaciones y la flexibilidad del esquema, sin embargo, Xavi solo ha podido alinear este mismo once en otra ocasión, en el cruce de cuartos de final de la Copa frente a la Real Sociedad en el Spotify Camp Nou (1-0). Desde el 25 de enero, el míster blaugrana no ha tenido a su disposición a la alineación de gala al completo. La lesión muscular de Dembélé en Montilivi tres días después y la lenta recuperación del extremo francés –que no pudo reaparecer hasta el pasado sábado, tras tres meses en la enfermería– ha sido uno de los motivos principales.

El once de gala del Barça, antes del partido de Copa contra la Real Sociedad | Valentí Enrich

Recuperados tanto el galo como los otros futbolistas vitales que han ‘caído’ en los últimos meses (Pedri y Andreas Christensen), Xavi tendrá este martes, contra Osasuna, la oportunidad de volver a alinear al once que en Arabia Saudí protagonizó la mejor actuación de la campaña. Aunque el propio Dembélé solo disputó 17 minutos frente al Betis y lo más probable es que su regreso a los terrenos de juego sea progresiva, especialmente teniendo en cuenta el paso adelante reciente de Raphinha, el simple hecho de que Sergi Roberto sea el único jugador de baja es una extraordinaria noticia de cara al ‘sprint’ final hacia el título de Liga.