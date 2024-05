La Premier League no está hecha para cualquiera

Llegar a la cima no requiere de tanto esfuerzo y sacrificio como mantenerse en ella. ¿A cuántos equipos les ha costado la vida regresar a la máxima categoría una vez dejaron de formar parte de ella? Es altamente complicado ascender a ella el año siguiente de haber descendido. Hay muy pocos clubes que pertenecen a tal ‘selecto club’. Y en la Premier League, por desgracia, hay tres equipos que cierran la temporada con un sabor demasiado amargo e impotentes, porque no han podido mantener la categoría.

LA MEJOR LIGA DEL MUNDO

Que no nos engañen. La Liga - ahora llamada Liga EA Sports - no es “la mejor liga del mundo”. De hecho, ya hace varias temporadas que no lo es. La Premier League le adelantó por la derecha. Y la supera en competitividad e igualdad entre varios equipos ritmo, ambiente en los estadios, espectáculo, tensión, goles…

El Luton Town es el equipo más humilde de la Premier League / EFE

En Inglaterra se vive un fútbol completamente distinto, mucho más pasional. Y, ahora, los mejores jugadores y entrenadores no se lo piensan dos veces y suelen poner rumbo a la Premier League.

Esa competición capaz de sorprendernos con el talento y alto nivel que tienen los equipos que forman parte de ella. Esa en la que un partido entre el primer y segundo clasificado puede tener la misma emoción e intensidad que uno entre el último y el decimoprimero.

EL PEOR TRIO ASCENDIDO EN INGLATERRA

Eso sí, la Premier ha presenciado algo inédito esta temporada. Sheffield United, Burnley y Luton se han convertido en el peor trio ascendido de la historia de la competición. Una muestra más del altísimo nivel de exigencia y de competitividad que se vive en Inglaterra.

A falta de una jornada por disputarse, ‘blades’ y ‘clarets’ ya son equipos de Championship, mientras que los ‘hatters’ lo son de manera virtual. Es decir, que sus opciones de mantenerse en la máxima categoría dependerían de un milagro.

Con su derrota ante el West Ham (3-1), son tres los puntos que los separan del Nottingham Forest - que sufrió una sanción de cuatro puntos y ha tenido que sufrir hasta el final -, pero tienen una diferencia de goles inferior de 12 goles.

Lo que significaría que el Luton tendría que golear al Fulham y el Forest ser goleado por un ya descendido Burnley. Algo prácticamente imposible.

De esta manera, las estadísticas confirman que son el peor trio ascendido de la Premier League. En 37 jornadas apenas suman 66 puntos entre los tres, y aunque sumaran nueve en la última jornada (75), batirían igualmente el récord que ostentaban Sunderland, Birmingham y Derby County en la 2007/08, cuando sumaron 85 puntos y descendieron los dos últimos.

UN ‘AMOR’ INCONDICIONAL

El Sheffield United cerrará su temporada habiendo establecido un nuevo récord en la Premier: ser el primer equipo en encajar 101 goles - a falta de la última jornada - en una misma campaña en la competición. Y fueron los primeros en confirmar su descenso matemático tras ser goleados por el Newcastle (1-5) el pasado 27 de abril.

Los jugadores del Sheffield United celebran un tanto ante el Chelsea / @SheffieldUnited

Sin embargo, la afición estuvo al pie de cañón pese al descenso y a la derrota en Goodison Park (1-0). No pararon de animar ni de cantar en ningún momento.

Los hinchas del Luton mostraron su apoyo tras la derrota de los suyos ante el West Ham y que complicaba muchísimo su permanencia en la Premier. Mostraron una pancarta que dedicaron a Rob Edwards y sus jugadores con el siguiente mensaje: “Estamos orgullosos de vosotros”.

Mientras que el cuadro que dirige Vincent Kompany también agradeció el cariño de la afición, que apoyará a su equipo en casa en el que será, por ahora, su último partido en la Premier League.

Ahora que conocemos a dos de los conjuntos que ascienden a la Premier - Leicester e Ipswich -, ¿Sheffield, Burnley y/o Luton serán capaces de regresar a la máxima categoría la próxima temporada?