Nueva cena de Messi con Busquets y Alba

Después de pasar todo el fin de semana en Barcelona, el astro argentino se ha reunido con el primer y el tercer capitán del conjunto blaugrana Según ha informado 'Jijantes', el Barça sabía que este encuentro se iba a producir y está muy pendiente de los detalles del mismo

En un momento de muchos rumores sobre su futuro, Leo Messi ha sido 'cazado' este lunes por la noche cenando en Barcelona junto con Sergio Busquets, Jordi Alba, Pepe Costa y sus respectivas mujeres. Después de pasar todo el fin de semana en la Ciudad Condal, el astro argentino, que finaliza contrato con el PSG el próximo 30 de junio y sigue sin renovar, se ha reunido con el primer y el tercer capitán del Barça.

Según ha informado 'Jijantes', el Barça sabía que este encuentro se iba a producir y está muy pendiente de los detalles del mismo. Aunque se trata de un encuentro entre futbolistas que compartieron vestuario durante muchos años y conservan una magnífica relación, no deja de ser significativo que Messi, en la agenda del club blaugrana para la próxima temporada, se encuentre con dos pesos pesados de la actual plantilla culé. Cabe recordar que el argentino ya cenó con Busquets, Alba y Costa a finales de febrero, esto es, hace alrededor de dos meses.

Sin oferta formal

No es ningún secreto que el Barça trabaja para que Messi viva una segunda etapa en el Camp Nou. La directiva de Laporta está haciendo ‘malabares’ para dar cabida al contrato del rosarino pese a los problemas con el ‘fair play’ financiero. El futbolista, por su parte, quiere seguir en Europa, jugando al máximo nivel. Considera que todavía está para vivir un par de años más marcando diferencias. Si hay una mínima posibilidad de regresar al club de su vida, la contemplará como no podría ser de otra forma, pero es importante remarcar que, de momento, no hay oferta formal.