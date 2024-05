Dos favoritos y tres 'outsiders' para sustituir a Xavi

La decisión, según explican en privado desde el Barça, está tomada y Xavi no seguirá la próxima temporada en el banquillo. Pero en este club las decisiones parecen tomarse deshojando una margarita y alrededor del técnico de Terrassa lo único que se ha dicho públicamente lo ha pronunciado el propio Xavi. Y sus palabras no parecen las de alguien que está a punto de ser despedido: “No hemos hablado de nada. El club me transmite tranquilidad, confianza, proyecto, ilusión…”. Sí, de locos.

Meses perdidos

Hace cuatro meses, cuando Xavi tenía decidido marcharse a final de temporada, el entrenador lo anunció sin demora. Desde entonces, el club tuvo tiempo de sobras para encontrar un relevo y preparar su salida y la del resto del ‘staff’. Sin embargo, el Barça optó por convencerle de que cumpliera el año que le queda de contrato. Lo hicieron tanto Yuste como el propio Laporta. Primero de forma informal, luego con algo más de formalidad. Le acabaron convenciendo hasta que, ya convencido, vio cómo el club había cambiado de opinión. Entonces fue él quien convenció al presidente.

Un auténtico vodevil incomprensible porque hoy, cuando Laporta parece haber tomado la decisión definitiva y no anunciada, la salida de Xavi sí costará dinero al Barça. Antes solo debía decirle adiós con honores. Este cambio de planes le saldrá caro al Barça, al club, a la entidad, no a quien toma las decisiones, pero habrá que asumirlo para que el proyecto siga adelante. Y ello pasa por, ahora mismo, encontrar un sustituto de garantías que pueda hacer todo aquello que no ha hecho Xavi: jugar cada partido durante noventa minutos de forma brillante, sacar mucho más provecho a la plantilla y ganar muchos títulos, todos los que sea posible. Todo eso, por supuesto, sin saber si el Barça podrá acudir al mercado de fichajes en las mínimas condiciones para subir el nivel de la plantilla.

La opción Laporta

Ahora que ya se sabe sin que aún sea público ni nadie haya dicho nada que Laporta cesará a Laporta toca buscar, ya de forma irreversible y sin perder más tiempo, a un entrenador. Hay división de opiniones en el club. Por un lado, está el presidente, que sigue prefiriendo explorar la vía alemana. En ella figura, sobre todo, el nombre de Hansi Flick, cuyo agente es buen amigo del máximo dirigente blaugrana desde hace pocos meses. Responde al nombre de Pini Zahavi. También representa a Lewandowski. A Laporta, que siempre le ha gustado mucho Klopp, le seducen otros germanos como Nagelsmann o Tuchel, pero Flick es el mejor situado porque, además, lleva tiempo aprendiendo castellano. Por si acaso era el elegido.

Lewandowski y Hansi Flick en el Bayern de Múnich / EFE/EPA/KOCA SULEJMANOVIC

Al parecer, el ex seleccionador alemán también tendría buenos informes sobre los canteranos que esta temporada están despuntando en la primera plantilla de la mano de Xavi Hernández. Si llega será él el encargado de gestionar su progresiva adaptación al fútbol profesional. Comentan en el club que es una de las preocupaciones que tienen, no dar al traste con todo lo trabajado hasta ahora.

La opción Deco

El cambio, el director deportivo, que sobre el papel debería ser el encargado de elegir entrenador mientras desde la junta directiva y la presidencia del club se dedican a gestionar todo aquello relativo a la economía y a salvar al Barça de la quiebra, tiene otros planes para el primer equipo. Estos pasan por Rafa Márquez.

Rafa Márquez, preparando el choque contra el Nàstic / FCB

El mexicano está demostrando en el Barça Atlètic que tiene madera de entrenador grande y, aunque le falta obviamente experiencia en la élite, Deco cree mucho en él. Es su hombre, el que ha elegido para sustituir a Xavi si acaba dándose aquello que se ha dicho en privado pero no públicamente.

En definitiva, ahora mismo en la entidad blaugrana se ha generado un debate sobre quién es el entrenador que debería asumir el cargo que se verá obligado a abandonar su actual poseedor. En esta decisión también intervienen lo miembros de la comisión deportiva, Enric Masip, Joan Soler, Rafa Yuste, el propio Deco y Bojan Krkic. Además, ahí está Alejandro Echevarría, ex cuñado de Laporta y sin cargo en el club. Motta, Tuchel o De Zerbi son otros de los nombres que suenan como relevos de Xavi.

Rafa Márquez, De Zerbi, Tuchel, Motta y Flick, las opciones de Laporta para sustituir a Xavi / SPORT

Todo está por hacer y todo es posible.