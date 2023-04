El motivo que no afectará al futuro de Leo Messi

El argentino tiene claro que no se guiará por motivos económicos a la hora de tomar una decisión sobre su próximo destino Tiene una oferta de 400 'kilos' por una temporada de Arabia; en caso de que quisiera quedarse en Europa y pensara en lo económico, ya habría aceptado la propuesta del PSG

Todavía no ha deshojado la margarita sobre su futuro. Hay tiempo, termina contrato el 30 de junio y aún deben producirse ciertos factores/movimientos antes de dar un paso definitivo. Pero si algo tiene claro Leo Messi es que la decisión que tome no estará, para nada, basada en lo económico. A estas alturas, el de Rosario tiene claro que más o menos ceros en su futuro contrato no lo tentarán. No van a decantar la balanza.

Según ha podido saber SPORT, 'Lio' basará su destino a un aspecto deportivo. Cree que puede mantener en la élite y marcar diferencias un tiempo más, por lo menos hasta la próxima Copa América. Quiere llegar al 100% e intentar ganar el primer título con la tercera estrella luciendo sobre el escudo. Además, el Balón de Oro, para el que es claro favorito, también está entre ceja y ceja.

Si priorizara el tema monetario, habría aceptado la oferta mareante de 400 millones de dólares por una campaña que le ofrece el Al-Hilal saudí para enfrentarse el próximo curso con Cristiano Ronaldo.

SIN DESCARTAR A PSG NI DECIDIR NADA AL 100%

Y, también pensando en lo económico, si quisiera quedarse en Europa habría firmado ya su renovación con el PSG. La oferta del club parisino es tentadora a nivel económico, más de lo que probablemente pueda ofrecerle el Barça (en caso de que pueda acabar presentando una propuesta en firme). Además, al contrario de lo que se ha ido diciendo, él no ha pedido más dinero a la entidad gala para aceptar prolongar su contrato.

Pero ni ha dicho que NO al PSG ni ha decidido 100% lo que va a ser. De lo que no dependerá, entendemos, es del dinero.