El Barça trabaja en el milagro del 'fair play'

Laporta ya desveló hace semanas que el próximo verano quiere hacer tres fichajes estratégicos: un lateral, un central y un delantero. Sin contar con el hipotético regreso de Messi. En total, cuatro incorporaciones para reforzar un equipo que esta temporada ganará la Liga pero que ha fracasado en la Champions. Precisamente, competir en Europa es la asignatura pendiente de este Barça en construcción. Un proyecto que va creciendo con el liderazgo de Xavi desde el banquillo y al que aún le falta talento para poder aspirar a ser campeón de todo.

El problema al que se enfrenta Laporta para poder llevar a cabo estos fichajes imprescindibles es el ‘fair play’. Desde LaLiga insisten en que si no consigue rebajar la masa salarial en 200 millones de euros será imposible que el club blaugrana pueda hacer ninguna operación. Básicamente porque ni siquiera ha podido inscribir, todavía, los nuevos contratos de Gavi, Araujo, Marcos Alonso y Sergi Roberto.

REDUCIR 200 MILLONES

Reducir esos 200 millones en los próximos tres meses es el reto gigantesco que deben asumir Jordi Cruyff y Mateu Alemany, como máximos responsables del área de fútbol, y Eduard Romeu, como vicepresidente económico. Los recortes, además, no pueden ser salvajes para no perjudicar la capacidad competitiva de la plantilla. Deberán ser intervenciones quirúrgicas que permitan ir compaginando la reducción de fichas y la salida de jugadores con la entrada de nuevos futbolistas. Una auténtica obra de ingeniería financiera para la que, este verano, ya no valdrán las palancas.

Esta dificultad extrema es la que hace que en el club exista, internamente, tanta preocupación como prudencia sobre el futuro de los fichajes. Porque, a día de hoy, no podría efectuarse ninguno. El Barça, de hecho, está estudiando soluciones imaginativas para poder acudir al mercado con garantías. Y para no decepcionar a una afición que ha vuelto a ilusionarse con el regreso de Messi. Todas las opciones están abiertas en estos momentos, incluso la venta de jugadores que han sido muy importantes para Xavi esta temporada. Futbolistas titulares pueden verse obligados a abandonar el club a final de campaña para que cuadren los números.

La situación, ahora mismo, es dramática. De ahí la inquietud de los principales protagonistas. Pero Laporta es la personificación del optimismo y está convencido de que obrará otro milagro. El milagro de conseguir ‘fair play’ para seguir construyendo este Barça del futuro.