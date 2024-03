Morata echa un cable a Joao Félix antes del Atlético - Barça

A diferencia de su entrenador, Diego Pablo Simeone, que afirmó que "no hablo de jugadores de otros equipos", Álvaro Morata sí se pronunció sobre el regreso de Joao Félix al Metropolitano este domingo para disputar el Atlético - FC Barcelona de La Liga 2023/24.

Es bien sabido que Joao y el Cholo mantenían unas relaciones muy tensas, y que el delantero tampoco se encontraba demasiado cómodo en el vestuario colchonero. Pese a todo Morata, que ofreció unas declaraciones a 'Dazn' en la previa del partido, intentó que no suba la temperatura en torno a su excompañero.

“La gente tiene sentimientos y solo espero que no tenga un buen día futbolístico", dijo Morata sobre Joao quien, no hay que olvidarlo, fue uno de los grandes protagonistas del choque de la primera vuelta de la Liga que finalizó con el triunfo del conjunto de Xavi Hernández. "Seguro que lo tratan con respeto, todavía pertenece al club y en el futuro no se sabe lo que va a pasar”, avisó Álvaro.

Elogio para Saúl

Álvaro Morata también tuvo palabras de elogio y ánimo para su compañero en el Atlético Saúl Ñíguez, quien no está en un buen momento y recibió algunas muestras de desaprobación por parte de los aficionados en el partido frente al Inter de Milán en la Champions.

“Es una persona que lleva toda la vida aquí, tiene un estatus que se ha ganado, aquí nadie regala nada y es uno de los jugadores con más partidos en la historia del club. Ayuda a todo el mundo que llega y al final el fútbol son rachas, a mí también me está costando desde que me pasó lo de la rodilla volver a estar como antes”, avisó Morata. El propio Saúl reconoció su mal momento de juego con un mensaje que publicó en sus redes sociales:

Morata consideró que a Saúl “le honra reconocerlo, no somos máquinas, tenemos factores externos que la gente no lo sabe, parece que solo tenemos que ir al campo y pensar en el fútbol. Él sabe que estamos a muerte con él. Ya le he dicho que, si sigue trabajando y dándolo todo, llegarán cosas buenas, los grandes momentos siempre llegan”, ha añadido el delantero.

Finalmente, Morata comentó su inclusión en la lista de Luis de la Fuente para los amistosos de España frente a Colombia y Brasil. Es el único representante de la plantilla colchonera, y dijo al respecto: “Yo me hubiese llevado a tres o cuatro jugadores más del Atleti, pero no soy el seleccionador y es un trabajo difícil también. Ojalá pasemos a semifinales en Champions y pueda ir alguno más a la Eurocopa”.

Podría haber otro Atlético - Barça en la Champions

El Atlético está muy esperanzado con sus opciones en la Champions después de quedar emparejado con el Borussia Dortmund. De clasificarse, podría encontrarse de nuevo con el Barça en semifinales, si los azulgranas superan su complicada eliminatoria contra el PSG.

Pero antes deberán dirimir el clásico de esta noche en el Metropolitano, y está por ver cómo recibe la afición rojiblanca a Joao Félix quien se pronunció abiertamente a favor de seguir en Barcelona. Tampoco hay que olvidar cómo tuvo que 'purgar' Antoine Griezmann su etapa en el Camp Nou, en donde no triunfó, antes de volver a ganarse el respeto y el cariño de los seguidores colchoneros.