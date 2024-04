Xavi podría 'agitar' las alas ante el Valencia

No se espera una gran revolución en el once de Xavi para enfrentar al Valencia este lunes por la noche, pero sí unos cuantos retoques respecto a la alineación que sacó en el clásico del Santiago Bernabéu. El Barça no cuajó un mal partido en territorio vikingo. Al contrario, generó, dominó más que los de Ancelotti en muchas fases. Pero entre las decisiones de Soto Grado y los errores individuales de bulto (con Cancelo como hombre más señalado), imposibilitaron el triunfo.

Sin opciones ya reales de título y con la continuidad del técnico de Terrassa garantizada para el curso que viene, entramos en un nuevo capítulo del libro. Siguen habiendo ciertas 'urgencias' a nivel clasificatorio, puesto que hay que amarrar la segunda plaza que da acceso a jugar la Supercopa de España en 2025. Ahí hay más de seis millones de euros en juego y no está el Barça como para andar desperdiciándolos.

UN VALENCIA LLENO DE TALENTO JOVEN

El cuadro del 'Pipo' Baraja visita Montjuïc en una zona cómoda de la tabla y aún con serias opciones de acabar séptimo y acceder a Europa la temporada próxima (a Conference, en ese caso). Gran labor la que está haciendo el exjugador 'che' con una plantilla plagada de juventud y talentos por explotar.

Cancelo, en una imagen de decepción en el Bernabéu / Valentí Enrich

Volviendo a Xavi, puede haber modificaciones en todas las líneas. Empezando por la retaguardia, veremos si continúa Cancelo como lateral izquierdo titular después de sus esperpénticas actuaciones ante el PSG en Barcelona y en Madrid. Errores muy groseros que han costado carísimas. Quizás sentarlo sería señalarlo demasiado, pero veremos. Héctor Fort aguarda su oportunidad.

FERMÍN, OPCIÓN EN LA MEDULAR

Araujo-Cubarsí-Koundé, a priori, repetirán. En la sala de máquinas quien puede entrar es Fermín López. Con Pedri sin estar al 100% (de hecho, no entrenó con el grupo ni jueves, ni viernes ni sábado), oportunidad de oro para el onubense. Salvo sorpresa, el de Tegueste esperará en el banquillo como revulsivo. Y ahí puede entrar el onubense junto a Gündogan y Christensen. Veremos.

¿Debe Ferran ser el 9 titular del Barça a día de hoy? Así volvió a morder el Tiburón Torres en la Champions / Telefónica

Más modificaciones en la línea de ataque. Ferran puede tener su oportunidad como titular. A priori, en una de las dos alas, por lo que descansarían Lamine o Raphinha. Tras el partidazo del canterano en el Bernabéu, el brasileño, más discreto, tendría más números. 'Lewy' sí parece más intocable pese a que podría dosificar más estas últimas seis jornadas. Vitor Roque o el propio Ferran de '9', alternativas.