Xavi confía en el factor Joao Félix

Dicen que lo que funciona mejor no tocarlo. El Barça realizó un muy buen partido ante el Nápoles en la Champions y pocos cambios tiene pensado hacer Xavi en el partido ante el Atlético de Madrid. Sí podría, de todos modos, apostar por el factor Joao Félix, que vuelve a la que fue su casa para jugar contra el club propietario de sus derechos.

Se vio antes del entrenamiento del sábado a Xavi hablar un rato con el portugués antes de la salida del resto de jugadores. El de Terrassa quiere aprovechar la motivación extra que tiene Joao Félix cuando se enfrenta al Atlético de Madrid. Ya lo hizo en el partido de la primera vuelta. Lo ganó el Barça por la mínima gracias a un gol del portugués en una de las mejores actuaciones del atacante con la camiseta blaugrana.

Joao Félix sabe que tendrá un recibimiento hostil por parte de la afición 'colchonera', que no le perdona que haya declarado públicamente que no quiere jugar allí y que le gustaría seguir en el Barça la próxima temporada. Eso le motiva, como también enfrentarse a Diego Simeone, un entrenador con el que no tiene una buena relación. El argentino, de hecho, ha dejado bien claro varias veces a sus superiores que no cuenta con el portugués para su proyecto, forzando una primera salida al Chelsea y otra al Barcelona, equipo que quiere seguir contando con él la próxima temporada, aunque sea a través de una segunda cesión.

DAZN

Si Xavi decide apostar por Joao Félix ante el Atlético de Madrid, deberá retocar la delantera. Una opción es dejar a Raphinha en el banquillo esperando una oportunidad o bien dar un descanso a Lamine Yamal y trasladar al brasileño al extremo derecho, posición en la que mejor se desenvuelve y en la que siempre quiere jugar.

El resto del once es poco probable que lo toque Xavi, que recupera para este encuentro tanto a Ferran Torres como a Marcos Alonso una vez superadas sus respectivas lesiones. El Barça no ha encajado en los tres últimos partidos de Liga y el de Terrassa seguirá con el mismo planteamiento. Con Araujo y Cubarsí en el centro de la zaga recibiendo las ayudas de Koundé desde de la banda derecha y de Christensen desde la posición de medio centro. Con todo ello, buscará lo que no ha logrado ningún equipo en la Liga esta temporada, ganar en el Metropolitano. Solo el Getafe ha logrado empatar. El Athletic, sí ganó en la Copa del Rey.