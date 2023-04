Koeman: "Xavi es muy buen entrenador para el Barça"

El neerlandés considera que el egarense es el técnico adecuado y que "sería bueno que siga" Espera que Messi pueda regresar a Barcelona y que la UEFA no sancione al club por el 'caso Negreira'

Ronald Koeman ha comparecido esta mañana en Sant Esteve de Sesrovires, durante la presentación de la Koeman Cup de golf, que se disputará el 6 y 7 de julio. El exentrenador del Barça ha abordado diferentes cuestiones de la actualidad el club azulgrana, como el posible regreso de Leo Messi, el estado del equipo que dirige Xavi Hernández o la posible sanción de la UEFA por el 'caso Negreira'.

"Messi es el mejor jugador del mundo y el equipo que pueda tenerle será más fuerte. El día que se marchó del Barça fue malísimo, no fue bueno que la junta no le dejara seguir", ha explicado el neerlandés, añadiendo que le "extraña verle con otra camiseta" y que "tiene que estar en el Barça, es su equipo".

También ha reconocido que Xavi ha mejorado al equipo que él dejó en noviembre de 2021, dado que "casi va a ganar la Liga", aunque también reconoce que "la plantilla se ha reforzado mucho en los últimos dos años". En este sentido, "Xavi ha sido jugador del Barça, es muy bueno para ser entrenador del Barça y, si además gana un titulo como la Liga, es bueno que siga. Está haciendo un buen trabajo. Siempre que he hablado con él, me ha mostrado mucho respeto", ha apuntado.

El equipo está cerca de lograr una nueva Liga, tras tres temporadas en las que no alzaba el torneo de la regularidad. El seleccionador de los Países Bajos considera que, en caso de ganar el título, "hay que celebrarlo a lo grande" y no considera que sea una Liga barata: "Solo han encajado nueve goles, el campeón siempre se lo merece, claro que hay que celebrarlo".

El Barça del futuro

Sin embargo, tal y como sucedió la temporada pasada, el Barça no ha logrado superar la fase de grupos de la Champions League, quedando relegado a la Europa League. Koeman ha reconocido que no ha visto muchos partidos del conjunto azulgrana, pero cree que "pueden mejorar en ataque", espera que "el año que viene pueda estar en Champions", pero lanza balones fuera reconociendo no ser "la persona para decir quéle falta al equipo"

Respecto al 'caso Negreira', Koeman ha sido tajante y ha mostrado su preocupación por lo acontencido: "Afecta mucho a la imagen del club. En Holanda, la gente piensa diferente del Barça desde entonces. Espero que el Barça no tenga ninguna sanción por parte de la UEFA", ha comentado.

La Koeman Cup by Fundación Sportium es un torneo de golf benéfico que se lleva celebrando anualmente desde hace tres años, que congrega a personalidades del mundo del deporte y cuya recaudación irá destinada a la Fundación Cruyff.