"A Gavi no lo hemos perdido, nos lo han hecho perder"

Ya han pasado unos días, pero tengo la sensación de que aún no somos conscientes de hasta qué punto lo que ha pasado esta semana con la rodilla de Gavi, va a marcar la temporada. El jugador andaluz es el alma, el pulmón, la juventud, el ímpetu, la garra y el pun de honor del equipo. El centrocampista es indispensable para el Barça, y lo hemos perdido. Mejor dicho, nos lo han hecho perder.

Dejando de lado - como ya hemos dicho en otras ocasiones - que la broma esta del futbol de selecciones durante la temporada regular de clubes tiene que acabarse de una vez por todas, la pérdida de Gavi estos próximos meses puede ser definitiva para su futuro como jugador profesional.

Cuando un futbolista se lesiona desaparece del mapa. Deja de convivir con sus compañeros, deja de formar parte del día a día del vestuario, deja de competir activamente por los objetivos del grupo, no entrena con el equipo, no viaja en los desplazamientos, deja de formar parte de las convocatorias y sus horarios y hábitos cambian radicalmente para focalizarse en recuperarse lo antes posible.

Es cierto que solo tiene 19 años, y tiene toda la carrera por delante, pero una vez se recupere físicamente habrá que ver como lo gestiona todo a nivel mental. Gavi es un animal competitivo que no da un balón ni una ocasión por perdida. Un futbolista que quiere jugar cada fin de semana los 90 minutos y que va sobrado de energía para aguantar semanas intensas de trabajo físico. Será importante ver como gestiona todas esas ganas de jugar, la frustración que le supone no hacerlo, y encajar con filosofía que su carrera puede no evolucionar tan deprisa como lo había hecho hasta ahora.

A todo esto, Xavi tendrá que organizar su plantilla sin contar con el canterano. Veremos que opciones y que decisión toman en el club para sustituirle. En todo caso este fin de semana vuelve el futbol de verdad en un horario atípico.