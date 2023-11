La Masia externaliza su potencial económico

Cinco ex canteranos del Barça, entre los futbolistas españoles más valiosos sin haber jugado en la Liga Dani Olmo lidera un ránking en el que también aparecen Grimaldo, Juan Larios o Adrián Bernabé

El Barça tiene en La Masia una fuente de recursos inagotable, tanto a nivel futbolístico como, últimamente, también económico. No todos caben en la primera plantilla, pero eso no significa que no tengan potencial para triunfar como profesionales al más alto nivel. De hecho, son muchos los que deciden hacer las maletas y probar suerte suerte lejos de España. El portal web 'Transfermarkt' ha publicado un ránking de los jugadores españoles más valiosos que nunca hayan disputado la Liga y de los quince que figuran en la lista, cinco, un tercio del total, tienen pasado en el fútbol base del Barça.

De hecho, el número uno es Dani Olmo, que decidió dejar la entidad blaugrana para iniciar una aventura en Croacia. Hoy es uno de los mejores futbolistas de la Bundesliga, competición que disputa con el RB Leipzig, y su valor de mercado es de 50 millones de euros. Los porteros David Raya (Arsenal, 32) y Robert Sánchez (Chelsea, 28) le siguen en una lista en la que Alejandro Grimaldo, otro ilustre canterano culé, es cuarto. El lateral del Bayer Leverkusen está valorado en 25 millones de euros.

Grimaldo celebra su golazo frente al Bayern | @grimaldo35

Entre los diez primeros aparece Juan Larios, que estuvo en La Masia de 2016 a 2020 antes de firmar por el Manchester City. En Barcelona coincidió con Gavi, al que le une una gran amistad. De hecho, ambos son de la generación de 2004. A sus 19 años, está valorado en 7 millones de euros. Con 6 millones aparece Joan González, que pasó dos años entre el Juvenil B y el Juvenil A del Barça. El centrocampista es uno de los referentes del Lecce.

El último jugador surgido del fútbol base blaugrana que figura en la lista es Adrián Bernabé, en la decimoquinta posición, con un valor de mercado de 5,5 millones de euros. Su actual equipo es el Parma, aunque en su día dejó el Barça para unirse al Manchester City.