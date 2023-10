FC Barcelona: cinco puntos a mejorar

El inicio del equipo azulgrana ha dejado algunas dudas en este inicio de curso De todas formas, se mueve por los números que lo encumbraron la pasada temporada

El Barça ha pinchado en tres de los nueve partidos de Liga. Como local, en Montjuïc, ha hecho pleno de puntos (12), pero como visitante, se ha dejado seis en tres desplazamientos: Getafe, Mallorca y Granada. El equipo de Xavi llega al segundo parón por selecciones en la tercera posición, a tres puntos del líder, el Real Madrid, y a uno del segundo clasificado, el Girona, que mantiene su espectacular inicio.

Aunque la sensación es que el equipo barcelonista ha arrancado peor que la pasada temporada, los números indican que el equipo de Xavi solo contabiliza un punto menos que el curso 2022-23 a estas mismas alturas del ejercicio. Si ahora acumula 21 y es tercero, hace un año era segundo y se mantenía a la misma distancia que ahora del Real Madrid (tres puntos) pese a sumar 22 unidades, una más que ahora.

(1). Solidez defensiva

Hay un dato demoledor en este aspecto del juego: el Barça actual ha recibido 10 goles en Liga en las nueve primeras jornadas, los mismos que recibió en la jornada 31 del pasado curso. Ocho de estos 10 goles los ha encajado como visitante y dos como local. Solo en una ocasión dejó su puerta a cero lejos del Olímpic de Montjuïc (Getafe). En Villarreal recibió tres (3-4), en Pamplona uno (1-2) y en Mallorca y Granada, dos (2-2). En casa el equipo sí se ha mostrado sólido y así lo indican los resultados: 2-0 contra el Cádiz, 5-0 ante el Betis, 3-2 contra el Celta y 1-0 ante el Sevilla. La defensa y los aciertos de Ter Stegen fueron determinantes en esta buena racha del equipo.

(2). Tres empates lejos de casa

El Barça solo se fue con un punto en el zurrón del Coliseum Alfonso Pérez, de Son Moix y del Nuevo Los Cármenes. No pudo derribar el muro del Getafe en el partido inaugural de la Liga, sumó dos victorias consecutivas (Villarreal y Osasuna) pero ahora encadena dos empates, ambos a dos goles (Mallorca y Granada). Y en ambos tuvo que remontar: un 1-0 y un 2-1 en Palma y un 2-0 en Granada. En los dos partidos el Barça empezó a remolque y le tocó remar para, por lo menos, salvar un punto. Los inicios fueron deficientes, encajando un gol en Mallorca en el minuto 8 y en Granada a los 17 segundos y acabaron pasando factura al equipo, que, pese al esfuerzo para revertir la situación, se quedó a medias.

(3). Plaga de lesiones

Es una realidad: las lesiones están pasando factura al equipo azulgrana, que cuenta con una plantilla corta, tal y como queda demostrado en el número de fichas del primer equipo que quedan libres (seis). Araujo cayó en la primera jornada (regresó en la sexta); Pedri en la segunda (todavía no ha reaparecido); De Jong en la sexta (todavía no ha reaparecido); Raphinha en la octava (todavía no ha reaparecido) y Lewandowski, que se lesionó en la Champions League el pasado 4 de octubre en el estadio Do Dragao de Oporto. En el pasado Granada-Barça cayó Koundé en la recta final del primer tiempo tras un choque con Gavi. Todos ellos, jugadores de la columna vertebral del equipo.

(4). Mentalidad ganadora

Si por algo se caracterizó el equipo de Xavi la pasada temporada fue por su carácter ganador. El equipo azulgrana supo competir todos los partidos desde el primer al último minuto. Y ese espíritu es el que debe recuperar el vigente campeón de Liga: concentración (especialmente en los primeros minutos) e intensidad. Este carácter que se ha echado de menos en algunos partidos, es verdad que ha aparecido en otros, como ante el Granada. El Barça hubiera dado la vuelta al 2-0 si no le hubieran anulado el gol de Joao Félix por un fuera de juego de Ferran que no intervenía en la jugada. También mostró carácter ante el Celta, pasando del 0-2 en el minuto 76 al 3-2 en el 89.

(5). La efectividad

Sigue siendo una de las asignaturas pendientes del FC Barcelona. En Granada, por ejemplo, el equipo generó 22 ocasiones (10 disparos a puertas) pero solo anotó dos goles. Es cierto que a estas mismas alturas de la Liga 2023-23 los pupilos de Xavi también habían firmado 21 goles, como ahora, pero siguen desaprovechando un elevado número de oportunidades. Sucedió algo similar en el último partido de la Champions League, contra el Oporto, donde el Barça creó 14 ocasiones, aunque de ellas solo tres fueron entre los palos y solo una acabó en el fondo de la red. El promedio goleador del equipo en Liga es de 2,3 goles por partido y, en la era Xavi, baja a 1,9 (193 dianas en 101 partidos).