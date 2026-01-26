Eder Aller renueva con el Barça Atlètic hasta 2028

El Barça Atlètic ha anunciado la renovación de Eder Aller hasta 2028, con opción de ampliar el vínculo un año más, como ha informado el club en sus canales oficiales. El portero leonés, con ficha del filial pese a ser todavía juvenil, ya se ha estrenado en algunas convocatorias con el primer equipo.

El FC Barcelona confía en su progresión y lo destacan como un "guardameta de envergadura, ágil y con un buen desplazamiento de balón con los pies". Aun así, el cancerbero de 18 años no está gozando de demasiado protagonismo en el filial, pues solo ha disputado un partido, además de otros tres en la Youth League. De hecho, en el duelo de este pasado fin de semana contra el Poblense no pudo estar a las órdenes de Juliano Belletti por unas molestias en la rodilla.

El curso pasado sí que tuvo algo más de protagonismo, cuando participó en doce encuentros con el Juvenil A, diez de ellos en liga, uno en la Youth League y otro en la Copa del Rey. Además, Aller, que ha estado acompañado en el acto de renovación por José Ramon Alexanco, director del Fútbol Formativo del Barça, debutó con el filial catalán el 6 de octubre de 2024 contra el Sestao River en Primera RFEF.

El guardameta recaló en el Cadete A del FC Barcelona en verano de 2022, procedente de la Fundación Marcet tras unos años en las categorías inferiores de la Cultural Leonesa. Prácticamente tres temporadas después de su llegada, el futuro de Eder Aller seguirá ligado al club azulgrana, con el que busca el ascenso a la tercera categoría del fútbol español.