Eder Aller, el 'muro' leonés al que Flick da la oportunidad

Hace dos años y medio, con apenas 15, Eder Aller recibió un premio inesperado. Xavi Hernández lo llamó para completar la sesión con el primer equipo del Barça. Siendo todavía cadete, el leonés tuvo la oportunidad de oro de atajar los remates de Lewandowski, Raphinha o Ferran Torres. Y aprendiendo codo a codo con Marc-André Ter Stegen o Iñaki Peña. Un día que nunca olvidará el arquero el futbolista nacido en León. Y este jueves ha entrado en la convocatoria de Hansi Flick para viajar a Oviedo.

18 meses después, Eder, ya con la mayoría de edad cumplida, está asentado en la portería del Barça Atlètic. Ha seguido evolucionando y formándose en las entrañas de La Masia y ha ido superando etapas hasta el segundo equipo azulgrana. Ahí la idea es que vaya alternándose con un Diego Kochen que, en teoría, será el tercer portero 'oficial' del equipo de Flick y que irá alternando, siempre que pueda, con el filial para ir acumulando minutos competitivos. Pero habrá muchas veces que coincidan el mismo día de partido y tenga que viajar con la expedición de los 'mayores'.

TEMPORADA HISTÓRICA CON BELLETTI EN EL JUVENIL A

Es por eso que Eder está ante un año en el que, previsiblemente, tendrá mucho protagonismo bajo palos con Juliano Belletti. El técnico brasileño conoce muy bien al guardameta leonés, que fue alternándose el curso pasado la portería del Juvenil A con Aron Yaakobishvili. Una temporada histórica con triplete y en la que los dos porteros rayaron a un altísimo nivel.

Eder Aller paró un penalti en Maracaná / FCB

Hace ya un tiempo que La Masia se ha convertido en una factoría de buenos porteros. Yaako se marchó cedido al Andorra este verano y está rindiendo muy bien. Kochen es otra apuesta de club con una pinta muy buena. Y Eder es otra de esas figuras destacadas bajo palos desde que aterrizó en la entidad barcelonista con 15 años. Antes, en 2021, había aterrizado en Barcelona para entrenar en la Fundación Marcet, un centro de tecnificación mítico en la Ciudad Condal. "Ningún otro campus nos ofrecía 35 horas de entrenamiento semanales”, comentaba su padre César al poco de aterrizar el chico en el Barça.

FORMADO EN LA 'CULTU'

Eder empezó en el club más popular de su ciudad, la Cultural Leonesa (actualmente en Segunda A, por cierto). “Cuando me fichó la Cultural Leonesa era muy grande, y la portería muy pequeña. Por eso paraba muchísimo, y todo me salía bien. Fue en ese momento cuando empecé a pensar que podía llegar a ser alguien en el fútbol”, explicaba el guardameta al poco de llegar al club azulgrana.

Con Diego Kochen en el Mundial sub'20, estas próximas semanas suponen una oportunidad importante para este espigado portero de 18 años. Para empezar, este miércoles entrenó a las órdenes de Flick en el primer equipo. Y este jueves entra por primera vez en una lista de convocados. Viajar a Oviedo, relativamente cerca de casa (hora y media en coche), sería un presente espectacular para él.