Benoit Bastien dirigirá el Barça-Copenhague

La UEFA ha confirmado que será el árbitro francés Benoit Bastien quien dirija este miércoles en el Spotify Camp Nou el duelo entre FC Barcelona y Copenhague correspondiente a la fase de grupos de la Champions League. Bastien, de 42 años, pertenece al circuito internacional desde 2014 y es habitual en competiciones UEFA y en la Ligue 1 francesa.

Bastien solo ha pitado una vez al FC Barcelona en un encuentro oficial. Ese precedente se remonta al 10 de marzo de 2022, en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League 2021-22 ante el Galatasaray, disputado en el Camp Nou y que terminó 0-0.

Ese día, Bastien arbitró un Barça dirigido por Xavi Hernández. Ese choque también fue recordado por contar con Iñaki Peña en la portería del Galatasaray. A diferencia de otros árbitros habituales en la élite europea, Bastien no ha dirigido aún muchos partidos del Barça en Champions y de hecho solo figura un precedente oficial con el club azulgrana (Europa League 2022 ante Galatasaray).

Sin embargo, Bastien sí tiene experiencia regular en Champions League, con varias apariciones como árbitro principal en la competición. Desde la sala VOR, el belga Bram Van Driessche ejercerá como árbitro de vídeo, asistiendo a Benoît Bastien en la revisión de todas aquellas acciones controvertidas.

Trayectoria del colegiado

Benoit Bastien es árbitro desde 2009 y ha sido designado en numerosas competiciones europeas y domésticas. En su carrera supera 300 encuentros arbitrados entre ligas, copas nacionales y torneos UEFA, con una media de tarjetas y decisiones que lo sitúan como un juez experimentado y acostumbrado al ritmo del fútbol moderno.

Este miércoles, Bastien volverá a tener protagonismo en el Camp Nou, esta vez en la máxima competición continental, con la presión de un encuentro clave para las aspiraciones europeas del Barça ante el Copenhague para entrar en el top-8 de la máxima europea.