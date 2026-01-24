FC Barcelona
Eder Aller, baja para la 'final' de Poblense
El Barça no podrá contar con uno de sus porteros para el partido de este sábado frente al líder
El Barça Atlètic se desplaza con solo dos porteros para el decisivo partido de esta tarde (17.00 h.) ante el líder, el Poblense. El técnico, Juliano Belletti, pierde al guardameta Eder Aller, si bien puede contar con Diego Kochen, quien mañana domingo no tendrá problemas para ejercer de tercer portero del primer equipo frente al Oviedo en el Spotify Camp Nou.
El club ha emitido un comunicado informando de que "el jugador del Barça Atlètic Eder Aller será baja para el partido contra el Poblense por unas molestias en la rodilla derecha. En función de como evolución se decidirá la disponibilidad para los próximos enfrentamientos".
No parece que se trate de ninguna dolencia grave, pero se ha tomado esta medida básicamente por precaución.
El Barça Atlètic viaja con toda su artillería a tierras baleares con la presencia de jugadores que están en dinámica el primer equipo como es el caso de Jofre, Tommy, Juan o Dani Rodríguez.
Juliano Belleti quiere los tres puntos para ponerse a solo uno del líder. Cabe recordar que solo el primer clasificado asciende manera directa a Primera Federación y no hay que pasar por los difíciles 'play-off'.
CONVOCATORIA
Porteros: Kochen, Emilio Bernad
Defensas: Joan Anaya, Cortés, Cuenca, Jofre, Oduro, Guillem Víctor y Campos
Centrocampistas: Roger, Brian Fariñas, Guillermo, Tommy y Juan
Delanteros: Dani Rodríguez, Toni Fernández, Aziz, Delgado, Gistau, Kluivert
