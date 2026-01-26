El Barça, lanzado: negocian con otro central zurdo holandés

El Barça no para en su búsqueda de talentos. Una vez confirmados los fichajes del delantero Hamza Abdelkarim (Al Ahly) y el lateral Patricio Pacífico (Defensor), el club blaugrana espera concretar ya la llegada del extremo Ajay Tavares (Norwich) y el central Juwensley Onstein (Brujas). Pero hay más. El Barça estaría negociando también la llegada del también central zurdo holandés Ruud Nijstad, que está jugando ya en el Twente profesional a pesar de tener tan solo 18 años. Se trata de otro defensor zurdo de mucha calidad, que acaba contrato en el 2027.

Según explica 'Wfcgroningen', el club blaugrana habría desplazado en los últimos días una delegación para intentar convencer al defensa que no renueve por su club y que acepte la propuesta blaugrana para incorporarse al filial con prespectivas de subir al primer equipo. Al tener aún un año y medio de contrato en vigor se debería llegar a un acuerdo entre todas las partes para poder formalizar su salida en este mercado o en el del mes de junio.

Nijstad es internacional sub'18 con Holanda y destaca por su físico, mide más de 1'90 centímetros, y su buena visión de juego. Es un defensa muy completo, que está completando una muy buena temporada en su debut en Primera División. El Barça también estaría ultimando la llegada del central Onstein, futbolista también zurdo, y que varios equipos andaban tras él tras su buen desempeño en el Brujas.

La secretaría técnica blaugrana está lanzando una ofensiva sobre jugadores que no llegan a los 20 años para avanzarse al mercado con operaciones de cesiones o de muy bajo coste y asegurarse así a muchos de los futbolistas que están destacando en sus países de formación. El objetivo es firmar talento a un precio asequible para que vayan creciendo en la cantera y así puedan tener oportunidades de ir creciendo para jugar en el primer equipo en el futuro.