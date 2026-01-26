Aitana Bonmatí revela lo 'mejor' y lo peor de su rehabilitación tras la lesión: "Pincharme"

Aitana Bonmatí sigue avanzando en su recuperación después de sufrir una fractura en el peroné de su pierna izquierda a finales del mes de noviembre, durante un entrenamiento con la selección española mientras se preparaba para jugar la UEFA Women's Nations League.

Ahora, después de casi dos meses tras lo ocurrido, la triple Balón de Oro ha anunciado que deja las muletas de lado para entrar en una nueva fase de su recuperación, aunque no se espera que esté disponible para regresar al césped hasta el último tramo de la temporada.

Aitana Bonmatí y sus tres Balones de Oro en el Liceu / Sandra Dihör

Aunque el proceso es largo, el hecho de ver avances en su puesta a punto ha permitido tomarse la rehabilitación con otros ojos y para celebrar que ya no necesita apoyo externo, la catalana ha abierto un espacio de preguntas en sus Historias de Instagram entre sus seguidores, con algunas cuestiones más que interesantes.

Lo 'mejor' y lo peor de la lesión

Siendo la mejor jugadora del mundo por tercer año consecutivo, el tiempo libre es algo que brillaba por su ausencia en la vida de la centrocampista.

Por eso, ante la pregunta de si saca algo bueno de este tiempo en el que está obligada a reposar Aitana tiene claro que lo mejor (dentro de lo malo de no poder jugar) es haber tenido la posibilidad de parar: "A nivel personal me está viniendo muy bien y a nivel profesional, me lo tomo como un nuevo reto", apunta.

Aitana revela las posiciones que ha ocupado en el campo a lo largo de su carrera. / Instagram

Durante los meses que lleva parada ha podido disfrutar de aspectos de la vida que son difíciles de tener en cuenta en la vorágine del día a día, como "celebrar su cumpleaños con su familia y amigos, ir al cine, no hacer nada, dejarse cuidar, pasear por Barcelona a menudo", comenta.

Respecto al punto en el que se encuentra ahora, indica que está en una fase en la que combina gimnasio y piscina, aunque resalta lo duro que es al mencionar que está "reaprendiendo a caminar", un proceso largo, pero que va por buen camino.

No obstante, como es obvio también ha implicado aspectos negativos, además de no poder hacer lo que mejor se le da, que es jugar al fútbol. En este sentido, Aitana ha revelado que lo peor de todo ha sido algo que pueden compartir muchas personas que hayan sufrido lesiones similares a la suya: "Pincharme la heparina cada mañana durante un mes", se sincera y acompaña con una imagen durante una de las dosis.

Catalana y culé hasta la médula

En el 'Q&A' que abrió en sus redes también ha respondido cuestiones acerca del club y el significado que tiene el Barça para ella. Aitana nunca ha dudado en expresar su amor por los colores azulgranas y por su identidad catalana siempre que ha tenido la oportunidad de hacerlo, y esta vez no iba a ser menos.

Aitana, una enamorada más de CAT, la mascota del Barça. / Instagram

Le preguntan qué significa el Barça para ella y responde desde el corazón: "2012-2026. 14 años, tengo 28 años. Media vida", reflexiona. Aitana llegó al primer equipo en 2016, tras conseguir la liga de Segunda División con el filial.

Al preguntarle por sus goles favoritos, la multipremiada futbolista guarda dos con especial cariño. El primero, el tanto marcado al OL en la final de la Champions de 2024 que terminaron llevándose las culés, mientras que el segundo es con la selección española contra Alemania, en las semifinales de la Euro 2025, que también acabó levantando.

Aitana Bonmatí en la intimidad

Más allá de preguntas relacionadas con el deporte, sus seguidores también querían saber aspectos de la vida personal de la futbolista, como cuál era su asignatura favorita en la escuela: "Lengua y literatura catalana e historia", comenta, despertando los aplausos de más de uno en los comentarios que celebra que estas fueran de base humanista.

Aitana Bonmatí revela sus gustos en el 'Q&A' más personal. / Instagram

También revela que no puede escoger entre perros o gatos, ni entre playa o montaña, ya que prefiere quedarse con ambas siempre que comporte "calma". También ha permitido saber que sus series de televisión favoritas son 'Prison Break' y 'Homeland', o algunos de sus viajes soñados, como Japón, Colombia o Islandia.

Finalmente, aprovecha para destacar que durante todo el proceso de rehabilitación ha podido darse cuenta de qué personas están a su lado porque le quieren y con cuáles no, además de tener que sacar su resiliencia mental y aprender a tomarse este tiempo como "parte del camino".